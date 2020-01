“Ha esperado 4 años para vapulearme”: tenso cara a cara entre Mila Ximénez y Belén Esteban

Tras su paso por Gran Hermano VIP, Mila Ximénez se ha sentado en el plató de Sábado Deluxe, donde se ha enfrentado cara a cara a su compañera Belén Esteban después de que la colaboradora no apoyara su paso por el reality, lo que Mila ha considera una auténtica venganza por haberla criticado durante su paso por el mismo concurso.

En su entrevista con Jorge Javier, Mila ha asegurado que Belén y ella “nunca” han sido amigas y que: “No vamos a disfrazar el discurso ni decir que nos queremos, probablemente ni yo la quiero a ella ni ella me quiere a mí”, sentenciaba la tercera finalista de GH VIP 7, que está segura que Belén se ha vengado. “Del concurso mío puede decir lo que le dé la gana, pero ha esperado 4 años para vapulearme y cobrarse la deuda que tenía conmigo”, aseguraba Mila, que explica: “Con Belén he tenido muchas conversaciones, he hablado mucho y creía que ya estaba todo hablado”.

Belén por su parte se ha defendido asegurando que lo único que ha dicho de su compañera es que su concurso le parecía “nefasto” y pidió en una ocasión su expulsión, ya que ella defendía a Adara como ganadora. La princesa del pueblo asegura que no ha dicho nada malo y que Mila está intoxicada, apuntando a Belén Rodríguez como la culpable.

“Eres muy lista. Perdona, ¿me voy a sentar aquí y me vas a reñir después de lo que has hecho? No le des la vuelta”, respondía Mila, que aseguraba que nada justifica que haya pedido su expulsión con lo “duro que es el programa” y asegura que: “La gente que quiere de verdad no hace lo que ha hecho Belén, nadie llega al final haciendo un mal concurso”.

Y mientras Belén intentaba limar asperezas, Mila se muestra reticente y parece que nunca volverán a ser amigas, asegurando que: “En el fondo yo creo que me odia por lo que le hice o no le hice, o que no me soporta directamente”.