Mollie Fitzgerald, actriz de ‘Capitán América’, mata a puñaladas a su madre

La actriz Mollie Fitzgerald (38 años) ha ingresado en prisión acusada de matar a su madre, Patricia Tee Fitzgerald, de 68 años. La hija apareció en la gran pantalla en 2011 dando vida a Stark Girl, un personaje fugaz de la película Capitán América: el primer vengador.

El crimen sucedió en Olathe (Kansas, EEUU) el pasado 20 de diciembre. Fueron los vecinos quienes llamaron al 091 al oír una dura discusión en la casa. Al llegar la policía al domicilio familiar, la madre de la actriz yacía sin vida y con varias heridas de arma blanca. Mollie fue trasladada al hospital para que le curasen unos cortes leves, lo que puede indicar que hubo una pelea entre ambas.

Gary Hunziker, hermano de la víctima y tío de la presunta asesina, ha asegurado que la actriz estaba en proceso de mudarse de vuelta a Kansas City desde Houston (Texas), donde había vivido durante décadas, según informa el diario Kansas City Star.

Productora de serie B

La presunta asesina, además de ser actriz, también ha trabajado como productora de películas de bajo presupuesto como The Lawful Truth (2014) o The Creeps (2017), dos largometrajes con muy poca repercusión. También actuó en Trouble is my business, estrenada en 2018.

Mollie se crió en una granja del noreste del estado de Misuri. Abandonó el hogar familiar para estudiar Medicina en la Universidad de Misuri. Está casada con un abogado y ha vivido en Texas casi toda su vida.