Shakira, impactante en su último single ‘Me Gusta’, ¿te gusta?

Hoy la artista multiplatino, filántropa, cantante y compositora ganadora del GRAMMY, Shakira lanza su sencillo ‘Me Gusta’ , tema en el cual colabora con el artista urbano Anuel AA. Este estreno musical llega tres semanas antes de la muy anticipada actuación de Shakira en el show de medio tiempo del Super Bowl LIV.

Con un look de lo más impactante, lo cierto es que Sharkia no pasa desapercibida y que su imagen dividirá a la opinión pública.

‘Me Gusta’ se estrena tras una serie de triunfos en la trayectoria de esta estrella colombiana después de un tiempo algo más alejada de los escenarios para dedicarse a cuidar a sus hijos Milan y Sasha. Durante ese tiempo tuvo un problema con sus cuerdas vocales del que estuvo muy preocupada.

Poco a poco la artista ha ido volviendo a la escena. Y su novio, que no marido, como ella misma especificaba estos días atrás, porque cree que así sigue manteniendo la chispa y su pareja no le ve tan fija: “El matrimonio me asusta. No quiero que me vea como su esposa, sino más bien como su novia. Es como esa fruta prohibida: prefiero mantenerle atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento”, enseguida pensó en ella a pesar de los rumores de crisis que siempre les han rodeado en los últimos años.

Piqué, contó con la gran estrella del Waka Waka que vendió más de 10 millones de copias en todo el mundo del himno Oficial del Mundial de fútbol de Sudáfrica como el broche de oro cantando un popurrí de sus éxitos para la Copa Davis en Madrid. Shakira fue de lo más ovacionada como lo será en la Super Bowl.

En noviembre, también se presentaba la premiere de su largometraje ‘Shakira in Concert: El Dorado World Tour’ que se exhibió en cines alrededor del mundo en una noche inolvidable. Este filme es un documental sobre su aclamada gira ‘El Dorado World Tour’, que también fue acompañada por un álbum en directo. El próximo 31 de enero, podremos ver su debut televisivo con ‘Shakira In Concert: El Dorado World Tour’ hará en HBO.