Toñi Moreno ya es mamá: “Tener un hijo es lo más grande que te puede pasar”

Después de convertirse ayer en madre de su primera hija a los 46 años, Toñi Moreno ha querido entrar por teléfono al programa ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ para explicar cómo ha vivido el nacimiento y cómo se encuentran tanto ella como Lola después de dar a luz.

Nagore Robles no ha podido evitar emocionar al escuchar las primeras palabras de su compañera a la que está sustituyendo, asegurando que está muy emocionada y que la echa mucho de menos.

“Ella está muy bien, la que está un poco más afectada soy yo, porque al final como ha pesado cuatro kilos y medio pues me han hecho una cesaría”, explicaba Toñi en sus primeras palabras tras convertirse en madre, bromeando con el tamaño de la recién nacida. En cuanto a la primera sensación al ver a su hija confiesa: “Mucha emoción, me puse a llorar porque tener un hijo es lo más grande que te puede pasar y todo se recoloca en un sitio, y cuando le vi la cara me morí a chorro”, asegurando que “estoy muy feliz”.

En cuando a que su hija Lola haya nacido el mismo día que Lola Flores, Toñi comenta: “Yo siempre bromeo porque le puse Lola porque me parece un nombre muy bonito, pero también por Lola Flores y mira las casualidades, todo es por algo”.

Además, Toñi ha asegurado que llora mucho y que tiene carácter y que su hija nació “cabreada”, pero que su familia la está ayudando.

“Estoy viendo mucha gente joven y tengo unas ganas de decirles que se queden embarazados y tengan hijos”, comentaba Toñi a todos los pretendientes del plató, apuntando también que tiene muchas ganas de verlos.