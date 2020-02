Conmoción en el mundo del rap: asesinan a Pop Smoke en su mansión de Los Ángeles

Los Ángeles se ha despertado con una terrible tragedia. El joven rapero Pop Smoke, de 20 años, ha sido asesinado en su domicilio como ha informado la revista People. Según la publicación, un grupo de encapuchados entró en la mansión que poseía el cantante en la calle Hercules Drive, en Hollywood Hills, y le dispararon.

El rapero fue trasladado al hospital Cedars-Sinai en West Hollywood pero allí solo se pudo certificar su muerte. Según TMZ, el tiroteo se produjo en la madrugada de este miércoles, y todavía no se sabe ni la identidad ni el número de asaltantes.

Pop Smoke, cuyo nombre real era Bashar Barakah Jackson, creció en el barrio de Brooklyn, Nueva York. Saltó a la fama el pasado mes de julio con su primer EP, Meet the Woo. Desde ese momento, su ascenso fue rápido fue el tema Welcome to the Party, en el que colaboraba con Nicki Minaj, fue todo un éxito.

La última aparición de Smoke fue en el desfile de moda masculina de Louis Vuitton en la París Fashion Week.