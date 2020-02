“Estoy de acuerdo con la multa si la paga el cargo público que no responde”

“Si el que paga la multa por no responder al diputado del Común es el cargo público, si sale de su bolsillo y no del dinero de todos, estoy se acuerdo”. Así valoró anoche el expresidente de Canarias, Jerónimo Saavedra, la propuesta lanzada por el diputado del Común, Rafael Yanes, quien, en entrevista con DIARIO DE AVISOS, anunció su intención de proponer multas para las administraciones que no respondan a los requerimientos de la Diputación del Común en el plazo de 15 días previsto por la ley.

Como no podía ser de otra manera, la propuesta de Yanes, quien, además, pretende que la medida sea igualmente estudiada por el resto de defensores del Pueblo, ocupó buena parte del interesante debate que se celebró ayer con motivo del acto conmemorativo por el XXXV aniversario de la ahora conocida como Diputación del Común.

Además de Saavedra, quien no solo ocupó este cargo sino que firmó la ley generadora de esta institución en las Islas, en el debate participó Álvaro Gil Robles, precisamente quien firmó la ley que dio paso al defensor del Pueblo y que, también, ejerció con el paso del tiempo dicha responsabilidad. Junto a ellos, la conocida periodista Gloria Lomana cerró un terceto que hizo las delicias de los presentes, entre los que se encontraban el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos.

Sobre la propuesta de Yanes, cabe añadir que tanto Gil Robles como Lomana apreciaron la idea, si bien coincidieron con Saavedra en que difícilmente se puede buscar una respuesta penal, más allá de las sanciones económicas, salvo que se cambie el actual Código. Con anterioridad fue el propio Yanes quien se dirigió a los presentes con un discurso breve pero emotivo en el que destacó los logros alcanzados por la institución y dibujó los trazos del futuro que espera a una institución que, no lo olvidemos, en los dos últimos años ha crecido en el 20% respecto a los expedientes tramitados. Igualmente, el acto, celebrado en la Cámara autonómica, permitió a los presentes atender la disertación del presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, quien mostró su conocida solvencia jurídica ilustrando acerca de los pormenores de la necesaria independencia de los defensores del Pueblo, en nuestro ordenamiento jurídico.

Distinciones

Sin duda, el momento más emocionante de la noche llegó con la entrega de distinciones a los antecesores de Yanes en el cargo, como son Luis Cobiella (ya fallecido, representado por su nieto del mismo nombre), Arcadio Díaz Tejera, Fernando Giménez ( ya fallecido, compareció su hija, María Isabel), Manuel Alcaide y el citado Jerónimo Saavedra.

En el acto de celebración del aniversario de la institución, Rafael Yanes recordó en su discurso que fue el 12 de febrero de 1985 cuando el entonces presidente del Gobierno canario, Jerónimo Saavedra, firmó la primera ley del Diputado del Común, entidad que, destacó, ha crecido en “eficacia y credibilidad” en todos estos años.

El actual diputado del Común aseguró que la institución que representa comenzó con una queja ciudadana que Luis Cobiella atendió en su domicilio, ya que en aquella época no tenía despacho.

Hoy, sin embargo, es una institución presente en las ocho islas, que defiende a los más débiles y que está “plenamente integrada en la sociedad”, destacó Yanes, quien nombró a sus antecesores, a quienes se les hizo entrega del ya mencionado recibimiento.