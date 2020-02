Lía González: “Ser candidata es una oportunidad única y lo vivo con la intensidad que se merece”

Lía González Hernández

. Fantasía: Cumbia

· Diseñador: Jonathan Suárez López

· Patrocinador: Gabinete de Estética África y Victoria y Restaurante Los Asadores

· Orden de participación: Tercera candidata

Lía González Hernández es por primera vez, con 27 años y tras intentarlo durante los últimos siete de forma persistente, candidata a Reina del Carnaval. Es el mayor honor para una carnavalera que siente la fiesta como parte de su vida y con el que ha crecido bajo la mirada de unos abuelos que han formado parte de la gran parodia carnavalera, uno desde las rondallas, otra entre los brillos de las telas y las agujas que hacen la piel del Carnaval.

-Esta es tu primera vez como candidata pero lo has intentado otras veces.

“Desde el año 2013 no he parado de presentarme a los castings para intentar ser candidata. Este es el año y la gala que he esperado durante todo este tiempo, y creo que no había pasado antes porque era una especie de preparación previa para este momento, para vivirlo con intensidad y valorar la oportunidad que me da mi diseñador”.

-La necesidad de presentarte tiene que ver con esos estrechos vínculos con el Carnaval.

“Muchísimo. Siento el Carnaval como algo mío, como algo que forma parte de mi vida y creo que hasta del carácter de la Isla y de su gente. Cuando era niña ya formaba parte de la murga Triqui traquitos, mi abuelo también ha estado siempre en las rondallas y yo pasé mi niñez vinculada a la música y en la masa coral. Más allá de toda mi niñez y mi adolescencia, mi pareja es murguero. Todo me lleva al Carnaval y mi reto personal como candidata ya está aquí”.

-Cómo esta siendo la experiencia para ti. ¿Hay más miedo ante el gran momento de la gala o es mayor la ilusión?

“Es una mezcla de emociones y a veces no es fácil distinguirlos. Estoy pasándolo genial, todo me parece divertido y emocionante, pero al mismo tiempo me asalta el pensamiento de tener que controlar los nervios. No puedo estar más nerviosa cuando intento visualizar el momento de que se diga mi nombre, el de mi fantasía y salir al escenario. Hay mucha gente detrás de todo esto y creo que debo disfrutar, ser consciente de que esta es una oportunidad única que debo vivir con la intensidad que merece. La única oportunidad que he tenido de encontrarme con el resto de candidatas, disfruté muchísimo y todas me parecen encantadoras. Creo que somos unas privilegiadas y tenemos que aprovechar este momento”.

-Los preparativos son fundamentales en estos días previos…

“Mi vida es ahora, desde que mi diseñador Jonathan me llamó en el mes de septiembre para darme la noticia, distinta. Todo mi tiempo libre lo paso en el taller, con el equipo y en todos los preparativos necesarios para que el trabajo en equipo permita que todo salga perfecto, para que todo esté calculado y hecho a la perfección, sobre todo en la recta final y sin descanso. Desde que recibí la noticia de mi diseñador, Jonathan, que queda conmigo para darme la sorpresa, todo ha cambiado. Llevamos muchos meses trabajando. Ha llegado mi momento ahora y gracias a Jonathan que, además de ser un gran diseñador, es mi amigo”.

-Concurres a la gala con la sensación de que vas a poder ser coronada como reina del Carnaval o lo ves como algo muy difícil de alcanzar.

“Soy una candidata más y si llegara a ser reina del Carnaval sería algo increíble, pero soy consciente de que el hecho de haber llegado aquí después de intentarlo tanto y con tanta pasión, ya me siento ganadora. Han sido muchos castings, muchas pruebas. Desde 2013 estoy intentándolo y mi sueño ha llegado, está cumplido”.