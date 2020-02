Toñi Moreno presume de su paseo con su pequeña Lola

Toñi Moreno no puede estar más feliz en esta nueva etapa como madre. La popular presentadora se encuentra disfrutando al máximo de su baja de maternidad. La llegada de su pequeña Lola ha supuesto un punto de inflexión en su vida, pues ahora la sevillana ve todo con otros ojos.

Esta misma mañana, Toñi ha querido presumir del paseo que dio con su hija en un día de lo más soleado. Luciendo maxi gafas de sol y con su pequeña en un portabebés, Moreno subía una foto a su perfil de Instagram con la frase: “Hoy me encontré con una frase que me gustó … ‘Un viaje muy largo se inicia con un solo paso’. Vamos a ello”.

También Lola está recibiendo un montón de visitas. La cantante Marisol Bizcocho conoció ayer a la hija de Toñi Moreno y le ayudó a dormirla mientras le cantaba.

38.8k Likes, 682 Comments – Toñi Moreno (@tmoreno73) on Instagram: “Hoy me encontré con una frase que me gustó … “Un viaje muy largo se inicia con un solo paso”….”