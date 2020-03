Carta abierta a Amancio Ortega

Estimado Señor Ortega,

Como empresario canario del sector de la moda, soy un gran admirador de su trayectoria profesional.

En mi empresa siempre han sabido de mi admiración por su trabajo. Por ello, por mi 50 cumpleaños me “regalaron” una entrevista con usted. Conocerle fue un sueño hecho realidad. Tuvimos una grata conversación llena de anécdotas. Como usted bien me dijo, no hay varitas mágicas. El amor por el trabajo y por la moda se lleva en los genes y usted lo lleva, por eso para mí es una gran referencia en mi empresa y en mi vida profesional.

Usted no sólo ha puesto a Inditex en la cumbre del mundo empresarial y de la moda, sino también a España, y con ello nos ha hecho grandes a todos los españoles. La ayuda, el esfuerzo y el trabajo que ha proporcionado a lo largo de los años y que sigue proporcionando en estos momentos de incertidumbre, no se pueden pagar ni con un premio Príncipe de Asturias ni con monumentos, aunque ambos serían muy merecidos.

Espero que esta tragedia que nos está tocando vivir pase lo antes posible y podamos seguir trabajando con honestidad y pasión por el bien de todos.

Usted ha sido, es y seguirá siendo un referente.

Raúl Méndez

Presidente de Encuentro Moda