Dani Rovira agradece la “avalancha de cariño” tras anunciar que padece cáncer

Dani Rovira ha querido agradecer públicamente todas las muestras de cariño que ha recibido desde que anuncio que padece cáncer. El actor quiso hacer pública esta situación para evitar especulaciones y rumores, así, Rovira compartió una foto de su primera sesión de quimioterapia en el hospital.

“Tengo cáncer. Ya tiene nombre y apellidos: LINFOMA DE HODGKIN. Hoy es mi primer día de quimio y por delante una larga lucha contra el ‘bicho’. No tengo miedo. Estoy tranquilo. Llevaré estos meses una mochila, quizá, un poco más pesada en tiempos de incertidumbre, miedos y pandemia. Pero no me faltan fuerzas ni ganas para salir airoso de esta. Tiene buen pronóstico y los doctores me transmiten muy buenas sensaciones”, escribía el malagueño en su perfil de Instagram.

Además, este mismo viernes, él y Clara Lago han querido sumar su granito de arena a la lucha contra el coronavirus COVID-19 a través de su fundación: “Ante esta emergencia sanitaria no nos hemos podido quedar de brazos cruzados. Con esta campaña iniciada a través de nuestra @fundacionochotumbao y diferentes empresas malagueñas y personal sanitario recaudaremos fondos para fabricar máscaras de protección facial para los hospitales de Málaga y Provincia. Con la primera donación de la Fundación ya lo hemos echado a andar… unas mil al día, que podrían ser más con vuestra ayuda. Nos encantaría poder llegar también para repartir al personal sanitario de las residencias de nuestros mayores e incluso ayudar en otras zonas de Andalucía. Muchas gracias y mucho ánimo a tod@s”.

Un mensaje que se ha completado este sábado con el agradecimiento público que ha querido hacer Rovira en su perfil de Instagram y de Twitter: “Gracias por esta avalancha de cariño y ánimos. No tengo palabras. Me lleváis en volandas. Estamos todos juntos en esto. Todo saldrá bien”.