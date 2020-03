El taller de Sedomir Rodríguez también se une a la fabricación de mascarillas

Estos días, como en todo el país, son muchas las fábricas y talleres que se han visto paralizados por la declaración del estado de alarma y el confinamiento. Es el caso del diseñador Sedomir Rodríguez, ganador de la Reina del Carnaval 2020, que ha suspendido cualquier actividad, excepto la solidaria. Y es que este domingo, sorprendía a sus seguidores en Facebook con un mensaje de solidaridad, anunciando que su taller se ponía manos a la obra para confeccionar mascarillas de tela. “Nuestro modesto taller dejó hace unos días de coser vestidos, para coser hoy más que nunca con el corazón, coser con el hilo de la esperanza y la solidaridad para los que más lo necesitan, nuestros mayores… Nuestro pequeño granito de arena para devolver todo el cariño que esta isla nos regala siempre…”, rezaba el mensaje que lanzó en sus redes sociales Sedomir.

DIARIO DE AVISOAS ha hablado con el diseñador quien, en la mañana de hoy, ya había hecho una primera entrega de unas 60 mascarillas, y seguía manos a la obra con otras tantas. Cuenta que esta historia surgió de la mano de una trabajadora de una residencia de ancianos del norte de la Isla (Sedomir tiene su taller en La Victoria). “El sábado esta trabajadora contactó conmigo desesperada porque no conseguía mascarillas en ningún sitio para los trabajadores del geriátrico, me pidió ayuda y le dije que por supuesto”. “Nos explicó como tenías que hacerla, que fueran telas de algodón para que se pudieran lavar a 60 grados y desinfectar y así poder reutilizarlas”. El diseñador es consciente que este tipo de mascarillas no son las oficiales para evitar contagios pero sí que ayudan a los trabajadores de forma preventiva a falta de otro tipo de material de protección, que está escaseando y que no llega a los centros. “Nos pidió que fabricáramos unas 60 y ya esta mañana se las ha llevado”, explica Sedomir.

Según cuenta el diseñador se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de La Victoria por si necesitan más material de este tipo y también le han contactado desde otros centros del norte. “Ahora mismo somos dos personas, mi pareja y yo, las que estamos haciendo este trabajo porque el resto del personal está en casa como debe ser. Nosotros tenemos el taller al lado de casa y por eso podemos estar haciendo esto”, remarca Sedomir.

En cuanto a la vertiente profesional, prefiere no pensar en eso. “Va a ser muy duro, pero ahora lo importante es nuestra salud. De lo económico nos recuperaremos antes o después pero si enfermamos no vamos a poder hacerlo. Así que hay que quedarse en casa y ayudar en lo que se pueda”.

Sedomir también dejaba en su perfil de Facebook otra petición, la de donar tejido de algodón al Ejército: “Queremos además pedirles a todas las personas que nos siguen una vez más colaboración el Ejército en Tenerife está solicitando la donación de cualquier material que sirva para hacer mascarillas de tela ( ellos también se encargan de elaborarla). Si tienes algún material en cantidad que les pueda servir y deseas donarlo ( friselina, elásticos, etcétera) y con el fin de organizar todas las labores y recogidas de materiales para la confección de estas mascarillas puedes escribirnos y te facilitaremos un teléfono para que puedan ir a buscarlo donde haga falta”.