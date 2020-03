Idris Elba: “He dado positivo. No tengáis pánico”

El actor Idris Elba se ha sumado a la lista de positivos por el coronavirus COVID-19 en Hollywood. El protagonista de ‘The Wire’ ha querido comunicárselo a sus fans a través de un vídeo que ha compartido en su perfil de Twitter.

Elba ha asegurado que se encuentra bien pero que llevaba unos días aislado desde que descubrió que podría haber estado en contacto con el virus: “Esta mañana he dado positivo en el test del COVID-19. Me siento bien, no tengo síntomas pero he estado en aislamiento desde que descubrí que podría haber estado expuesto al virus. Estad en casa y sed pragmáticos. Os iré informando sobre cómo voy. No tengáis pánico”.

Un vídeo que ha dado la vuelta al mundo rápidamente y ha recordado a otros positivos en la meca del cine como el de Tom Hanks y su mujer, la también actriz Rita Wilson.

Además, Heidi Klum se encuentra a la espera de conocer sí ella también es positivo en coronavirus. Una situación que podría poner en cuarentena a todo el equipo de America’s Got Talent.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ

— Idris Elba (@idriselba) March 16, 2020