Mercados y mercadillos, la opción solidaria con el sector primario

Los inicios del estado de alarma nos ha traído largas colas en los supermercados con compradores compulsivos que han agotado alguno de los productos como el papel higiénico. Sin embargo, los mercados de Santa Cruz de Tenerife y de La Laguna y los mercadillos del agricultor, donde prima más el producto canario, o kilómetro 0 han quedado olvidados. Y lo cierto es que, tras adoptarse las medidas necesarias para cumplir con los objetivos de seguridad que marca la nueva normativa, han abierto con normalidad, y se puede comprar carne, pescado y verdura.

Es preciso recordar que el sector primario ha padecido en los últimos años una sensible baja de producción precisamente por la falta de lluvias y las altas temperaturas que no favorecen los cultivos ni el forraje para el ganado. No en vano el sector agrícola y ganadero ha tenido que echarse a la calle para poner sobre la mesa sus demandas históricas.

Este un buen momento para pensar en el sector primario que en estos momentos necesita del apoyo de la ciudadanía y, sobre todo, de adquirir sus productos que cuentan con mejores precios, son respetuosos con el medio ambiente y abaratan el transporte, como dice Javier Parrilla, consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Tenerife.

Además anuncia un paquete de medidas para ayudar al sector primario a salir de la crisis. “Los mercadillos del agricultor han abierto con normalidad, a excepción de los de La Guancha y Los Silos, que por decreto de Alcaldía han sido obligados a cerrar. Están abiertos, por ejemplo, los de Tegueste, Tacoronte, Buenavista, Guía de Isora, Adeje, Arona, Fasnia, Güímar, Arafo o Candelaria, que han sabido salvar las dificultades para mantener las medidas de seguridad por la situación de alarma.

Los mercadillos de Santa Úrsula y La Orotava plantean servicio de entrega a domicilio. Asimismo, han podido abrir mercados como el de San Isidro, donde se ubica una de las pescaderías que cuenta con la garantía Pesca Artesanal. Del mismo modo, existen lonjas en Tajao (Arico), Los Abrigos (Granadilla de Abona) o San Miguel que pueden suministrar pescado fresco con el citado sello, al igual que en Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Los Cristianos (Arona) o Alcalá (Guía de Isora).