La modelo canaria Ariadne Artiles anuncia en Instagram que se ha recuperado del coronavirus

View this post on Instagram

Hoy empieza mi cuarentena, después de casi 18 días en la cama con un virus que te arrastra y te hace creer que vas a desaparecer del mapa. Hoy ya puedo decir que estoy de vuelta a la vida después de algunos días de angustia e incertidumbre pero todo ha pasado. Lo bueno es que ya puedo respirar mejor y sé que saldremos de esta. Lo malo es que ya no sé donde meter las ganas de besar a mi bebe. Ella se roza conmigo cada vez que puede para sentirme un poco más cerca y necesita un abrazo como agua de mayo, pero se está portando como una campeona. Solo estoy aquí para decirles que de este virus 🦠 no se salva nadie, pero hay que intentar que no se contagie más gente de la que las clínicas y los médicos puedan abarcar. La única manera es quedarnos en casa y aguantar incluso después de sentirnos bien, porque somos portadores y aún podemos contagiar a más personas . La vida de todos depende de nosotros, QUÉDATE EN CASA AUNQUE TE SIENTAS BIEN 🙏 #yomequedoencasa