15 días más de estado de alarma: Sánchez tendrá que pedir otra prórroga antes del miércoles

La evolución de la pandemia no da tregua al Gobierno. Según el calendario oficial, el estado de alarma debería levantarse el 11 de abril a medianoche. Sin embargo, las cifras récord día tras día solo aventuran un camino: que el Ejecutivo apruebe y pida al Congreso una nueva prórroga de quince días más de confinamiento. Para ello, el presidente del Gobierno tendrá que aprobarla en un Consejo de Ministros extraordinario y, a continuación, pedir su aprobación en el Congreso de los Diputados. Si se respeta el calendario festivo, el jueves 9 empezaría oficialmente la Semana Santa, por lo que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, debería convocar a sus señorías para que se votara en pleno el miércoles, como fecha límite.

El Ejecutivo, de momento, no ha comunicado oficialmente que no le quedará más remedio que obligar a todos los españoles a seguir confinados en sus casas, como pronto, hasta el 26 de abril. Sin embargo, está previsto que se tome la decisión este mismo viernes, “después de analizar los datos”, aseguran fuentes de Moncloa. Desde el Gobierno se baraja ampliar el confinamiento general pero estudian que el parón empresarial no sea total. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, abonaba este jueves el terreno: “Quedan semanas duras”, pronosticó en la comisión del ramo en la que fue a rendir cuentas por la crisis sanitaria más dura de la historia reciente. La decisión final podría anunciarse este mismo sábado.

De momento, el calendario del Parlamento para la próxima semana está totalmente despejado, pero Batet podría convocar el pleno en apenas unas horas, en cuanto recibiera la llamada oficial de Moncloa con la aprobación del Consejo de Ministros. El Parlamento todavía tiene pendiente convalidar los últimos decretos leyes aprobados en los dos últimos consejos de ministros, de gran trascendencia para la vida de millones de españoles: el que se autoriza a trabajar solo a los sectores esenciales y el paquete de medidas económicas para paliar los devastadores efectos de esta crisis, sobre todo para los sectores más vulnerables.

