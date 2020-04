Casimiro Curbelo: “Esta va a ser una crisis demoledora, con más del 40% de desempleados”

Presidente del Cabildo de La Gomera, desde 1991, y diputado regional por la Agrupación Socialista Gomera que él creó tras abandonar el PSOE. Casimiro Curbelo es hoy un personaje imprescindible en la política canario, tanto que el actual Gobierno regional depende muy mucho de lo que él opine, incluso en la crisis del coronavirus, cuando ya ha advertido que puede dejar un rastro catastrófico en la economía canaria, con más del 40% de su población activa en paro. Por ello pide urgentemente la ampliación de los ertes tres meses más y que el Europa y el Estado atienda al que que será un rescate del turismo canario, casi nuestra única industria.

-¿Se imaginaba usted una pandemia de estas caracteristicas y la crisis económica que esta acarrea, cuando el 31 de enero se confirmó precisamente, en La Gomera, el primer caso positivo en España?

“No me pasaba por la cabeza. No es que lo pensara yo, es que no pasó por la cabeza de nadie en el mundo. Ninguna crisis tiene las dimensiones que tiene esta, contra un enemigo que uno no ve y que pone a prueba el proyecto europeo, la solidaridad, inclusive a la pillería, pero además tiene el dolor del fallecimiento de miles de personas y el confinamiento supone miedo, temor y en algunos casos ansiedad y zozobra, lo que afecta también a la salud mental y física. Tenemos la idea de que esto es una crisis coyuntural, pero ya todos comenzamos a preocuparnos de lo que va a significa de crisis económica y la perdida de empleos. Una crisis que calificaría de demoledora”.

-¿Desde entonces que ha hecho La Gomera y Canarias para contener ese virus y ser hoy una de las comunidades menos afectadas en contagios y en número de muertes?

“Es verdad que todavía nos falta material, pero ha mejorado la situación una vez la gestión la ha tomado el Gobierno de Canarias y no el Estado. Nosotros, por ejemplo, desde el primer momento, que tuvimos la ventaja de tener el primer caso en la isla de La Gomera, que no alarmó ni tampoco le dimos esa gran importancia, no pensamos en una pandemia mundial ni una declaración de alerta. No obstante, nosotros llegamos a comprar en Barcelona, en Tenerife o en Francia, de tal forma que pudimos lograr material para nuestros sanitarios y nuestra población, excepto respiradores y test PCR que no encontré. Además fuimos los primeros que pedimos que se cerraran el puerto y el aeropuerto al turismo, y a los que llegaban se les tomaba la temperatura y hasta se desinfectaba el calzado. Tal es así que en La Gomera no hay ningún contagio comunitario, solo media docena importados de Madrid o Tenerife”.

-¿Quién ha fallado más en las previsiones, los científicos que hablaron de una gripe más, la OMS que tardó en declarar la pandemia, o el Gobierno de España en el estado de alarma?

“Lo cierto es que vivimos en una continúa incertidumbre, incluso entre los propios científicos, pero los gobiernos tienen que llevarse por ellos, porque no debe primar la política por encima de la ciencia. Los científicos es muy difícil que se equivoquen. Este virus ha cogido con el pie cambiado a todos, incluso algunos, como Boris Johnson en Inglaterra, le dio más importancia a la economía que a la salud y ahora está pagando las consecuencias. Si nos hubiéramos fijado mucho más en China seguramente ahora no tendríamos esta crisis, de una dimensión sin precedentes. En cualquier caso las cosas se podían haber hecho de otra manera, se podían haber hecho mejor. La centralización y confiscación del material fue un error, porque las autonomías podían haber echado una mano de mejor manera, lo que ha hecho que ahora todos llegan tarde a un mercado ya viciado. Los que toman las decisiones tienen que consultarlas con la oposición y los decretos leyes tenían que haber sido consultado con las comunidades autónomas, ya que no todas son iguales, Canarias sin ir más lejos”.

-Ya hay quien habla de desconfinar, por ejemplo, La Graciosa, La Gomera y El Hierro, o Canarias toda con respecto a lo que sucede en la Península. ¿Es eso posible, o como dice Pedro Sánchez, el virus no entiende de fronteras ni de autonomías?

“Debemos ser un poco cautos, a la hora de pensar en desconfinamiento en distintos ámbitos territoriales. Tenemos que tener cautela en ir a un desconfinamiento parcial en algunos sectores económicos. Es verdad que hay cierto agotamiento y si nosotros queremos aperturar algunos sectores económicos tenemos que tener en cuenta que nuestra economía depende muy mucho del exterior y si nosotros salimos antes, también tenemos que ver que vimos en un mundo global, y si donde vienen nuestros turistas, como Inglaterra y Alemania, no están en la misma situación que nosotros sería un riesgo hablar de apertura, aunque eso no quiere decir que podamos ir abriendo otros sectores, como la construcción. Hay que tener en cuenta que en los últimos días de marzo la recaudación del IGIG bajó al 66% y en abril puede alcanzar el 85%. No vamos a tener los recursos del REF para poder pagar las nóminas y eso hay que resolverlo de otra manera. Ya el propio Gobierno aprobó una póliza de crédito de 700 millones de euros para pagar las nóminas, porque no hay liquidez. También vamos a exigir, aunque previsiblemente no sea así, que el Gobierno del Estado nos deje gastar el superávit, porque tampoco tiene liquidez y quiere disponer de él. Hay que recordar que el Presupuesto autonómico aprobado en diciembre no sirve para reconstruir la economía poscoronavirus, por lo tanto hay que reorientar el gasto para emergencia social. Y es importante que nos permitan endeudarnos, cuando siempre hemos cumplido, incluso con superávit. El Estado es quien tiene que venir ahora al rescate de Canarias, una región singular por su fuerte dependencia económica del exterior y del turismo”.

-Hablemos de turismo. Su compañera de partido, Yaiza Castilla, es consejera regional. Tras superar lo de Thomas Cook el turismo de invierno prácticamente llenó los hoteles de Canarias, sin embargo, esta crisis puede suponer la espera de años para recuperar los 15 millones de turistas. ¿Qué ha hecho Yaiza Castilla para merecer esto?

“La consejera de Turismo, Comercio e Industria, y el Gobierno de Canarias en general han actuado bien ante esta crisis. Hay que tener en cuenta que Canarias tenía 15 millones de turistas y en tiempo récord se quedó con seis u ocho mil turistas en hoteles. Pasamos de la caída de Thomas Cook, donde temíamos por la conectividad, a pasar a sacar a los turistas de Canarias y a tener turismo cero, para estar preocupado por el sector que supone el 40% de empleo y el 35% del PIB. Canarias va a perder alrededor de 10.000 millones de euros”.

-¿No cree que es el momento de diversificar nuestra economía, de regresar a sectores como el primario, abandonado en años, o impulsar Canarias como una plataforma tecnológica, como alguien llegó a decir el Silicon Valley de Europa?

“Estoy completamente seguro que de la crisis vamos a aprender todos. Porque ahora vendrán los muy conservadores para intentar repetir el chiringuito. Aquí lo que hay que saber es que Canarias es una comunidad autónoma muy dependiente de todo, absolutamente del exterior, que basa su riqueza fundamentalmente en el turismo. Tenemos que seguir apostando por las energías renovables, por un turismo que afortunadamente es de calidad, apostar claramente por el sector primario, por el sector industrial, por el I+D+I con nuestras universidades, no vamos a repetir lo mismo. Yo he hecho unas declaraciones que se han sacado de contexto, cuando dije que hay algunas administraciones están infradotadas de personal. El municipio de Agulo tiene un secretario accidental de una semana al mes para firmar y sin embargo hay otras administraciones que están sobredimensionadas. Si hoy no cambiamos las cosas vamos a seguir haciendo lo mismo. Es hora de prescindir de aquellas cosas que no son útiles, y este es un buen momento”.

-Ha hablado usted de un 40% de paro en Canarias como consecuencia de esta crisis. ¿Es un aviso para prevenir lo que viene o un porcentaje con base a los ertes que se han sucedido estos días?

“El Gobierno no contabiliza los ertes como parados, aunque habría que situarlo en el desempleo. Vamos a tener un desempleo con cifras astronómicas, jamás vistas en España o en nuestra comunidad autónoma. Teníamos hace un mes una cifra de parados de 217.000 personas en Canarias y sin embargo en un mes esta crisis ha sido capaz de destruir 50.000 empleos, el que se había creado prácticamente en un año. Decía antes que vamos a acercarnos al 40% de desempleo y creo lamentablemente que vamos a superarlo, Una crisis en todos los sectores productivos, en turismo y comercio, con 16.000 establecimientos cerrados y ahora hay que recomponerlo todo de nuevo. Una situación de emergencia en donde todos debemos salir juntos para ganar el desafío que debemos afrontar. Con una respuesta unida y rápida”.

-¿En todo caso, hay algún índice que le diga que este o aquel sector puede salir fortalecido de esta crisis?

“Tengo la esperanza que Canarias sigue siendo atractiva para los turistas. Yo recuerdo que algunos turistas en La Gomera no querían irse, que querían pasar el confinamiento aquí. Canarias es una región excepcional, sus paisajes, la hospitaludad de su gente…No creo que sea una recuperación tan temprana, quizás a partir de septiembre y es posible cumplir esa previsión de cinco millones de turistas este año. Yo creo que 2021 va a ser un año bueno, en el que podamos tener a nuestros niños con un ordenador, que hagamos más caso a las universidades, que sigamos nuestra lucha contra el cambio climático y la apuesta por las energías renovables deben ser sectores estratégicos para el futuro de Canarias. Para eso es bueno que el Gobierno prorrogue el Erte a los trabajadores en el ámbito turístico tres meses más, porque si se incorporan a los tres meses , como se presumía al principio, no van a tener turistas a qué atender y ver como se va a resolver esta crisis, que no es fácil, viendo como están hoy mismos nuestros mercados emisores”.

-¿Qué medida considera prioritaria para evitar que Canarias vuelva a ser una región pobre, sin futuro para los jóvenes?

“El Gobierno de España tiene que cumplir con Canarias, porque si echaron mano de algunas perrillas que había para el empleo y otras que quieren con nuestro superávit, tiene que preparar un plan estratégico socioeconómico para Canarias y sobre todo permitir el endeudamiento también a los cabildos y ayuntamientos. A partir de ahí recuperar la normalidad, la vida y la ilusión”.

– Y también, vender junto al sol y la playa, nuestra buena sanidad, que ha salido reforzada en esta crisis.

“Indudablemente. Se puso de manifiesto en el primer caso que tuvimos en La Gomera, que fue el primer positivo en España y de una dimensión que dio la vuelta al mundo. Los servicios esenciales, como la sanidad, de la que hoy podemos sentirnos orgullosos, hay que preservarlos y protegerlos”.