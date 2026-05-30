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La Palma encarga los estudios para implantar un campus universitario estable

La propuesta prevé dos sedes, una en Santa Cruz de La Palma y otra en Los Llanos de Aridane
Becas estudiantes universitarios
Imagen de archivo de una estudiante universitaria. DA
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El Consejo de Gobierno del Cabildo de La Palma ha aprobado un convenio de cooperación con la Fundación Canaria General de la Universidad de La Laguna (FGULL) para desarrollar los estudios necesarios para la implantación de un campus universitario estable en la isla.

El acuerdo contempla la elaboración de una memoria de actuación conjunta que definirá cómo podría implantarse en La Palma un campus permanente vinculado a la Universidad de La Laguna mediante el modelo de Universidad Extendida.

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El presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, ha señalado este sábado en un comunicado que este convenio supone un paso para avanzar en un proyecto que durante años parecía “lejano” para la isla y ha destacado que busca facilitar que parte de la formación universitaria pueda desarrollarse en La Palma.

Rodríguez ha recordado que la propuesta prevé dos sedes, una en Santa Cruz de La Palma vinculada a estudios sanitarios y otra en Los Llanos de Aridane orientada a la ciencia, la innovación y la investigación.

Por su parte, la consejera de Educación, Susa Armas, ha explicado que los trabajos permitirán analizar las necesidades de la isla y diseñar un proyecto universitario adaptado a sus características.

El convenio incluye estudios económicos, jurídicos y organizativos para determinar el modelo más adecuado, así como análisis de experiencias similares en otros territorios, acciones de cooperación entre administraciones y procesos de participación ciudadana.

Según el Cabildo, la iniciativa pretende contribuir a la atracción de talento y favorecer la investigación y el desarrollo económico y social de La Palma.

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