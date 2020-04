La mejor noticia del confinamiento, poder reunirnos con ‘la gran familia’

Yo ya estuve confinado. Haber vivido esa experiencia no significa que estos 42 días de encierro obligatorio se me hagan más llevaderos, y menos después de saber que el proyecto de desconfinamiento canario no duró ni medio minuto en la mesa del gobierno central.

Pero sí, yo ya estuve bajo confinamiento, hace casi 30 años… y con mucha diferencia a la situación actual, estuve encantado de haberlo estado. Aquel 27 de mayo de 1991 me presenté en el cuartel de Ingenieros con mucha incertidumbre, cero ilusión y 12 meses de confinamiento por delante.

Un 21 de mayo de 1992 abandoné aquel confinamiento obligatorio hasta siempre. Y ese hasta siempre es el que ha permitido que casi tres décadas después, este período de aislamiento le haya dejado tiempo a mis queridos Andrés Jiménez Couto y Miguel Mederos Acosta para impulsar una iniciativa a través de las redes sociales que ha conseguido que aquella pequeña gran familia que formamos cuando fuimos soldados, como decía aquella película bélica de Mel Gibson.

Pues sí, las redes sociales son ese elemento tan moderno con el que te puedas tirar hacia atrás 30 años y reunirte con la que fue tu familia durante un año y que seguirá siendo tu familia para siempre. Y es que fue recibir la noticia de querer reunirnos a los miembros del tercer y quinto reeemplazo de 1991 de la compañía Transmisiones 81 y todos ponernos el mimetizado para tratar de juntar a la mayoría posible de compañeros de aquella, para nosotros, inolvidable aventura.

Algunos ya no están, van por ellos también estas letras. Richard Siverio, Mendocita, el sargento Huecas y alguno más se nos quedaron por el camino pero siguen en este recuerdo imborrable de miles de anécdotas que quedan inmersas en una importante colección de fotografías que se han ido publicando en Facebook en un grupo creado expresamente para el reencuentro.

Recuerdos que vienen y van, nombres y apellidos que formaron parte de nuestra vida y de una gran familia que con el paso de los años ha vuelto a mostrarse tan unida como en aquellos tiempos de dura instrucción, de maniobras, de decirle adiós a los abuelos y los padracos y darle la bienvenida a los reclutillas, nunca machacas, siempre con respeto, siempre riendo con ellos y nunca de ellos.



Son miles las Historias de la puta mili que, un año después, llevó a la pantalla Manuel Esteban con Juan Echanove y aquellos Nasios Pa Matar. Historias que bien podrían haber servido de inspiración para cualquier ficción cinematográfica y que armaron una familia que ha vuelto a reunirse.

Los recuerdos tirando y recogiendo kilómetros de cable para las comunicaciones estando de maniobras en Fuerteventura, con Marichal, Couto y La Pestañuda, los duelos dialécticos entre Coello y Reyes Medina, aquel canarión de San Cristóbal con un sentido del humor que sólo era igualado por la gracia gaditana de Miguel Ángel Perea Lagriffa.

Horas y horas de banco de la abuelía junto a Donate, Eustaquio, Miguelito el Laguna, el Salute, Moisés el Burgos, el inolvidable Flaco o la vez que Donate, amparado en ese bigote que aún conserva, se puso delante de la oficina del teniente Moreno y los nuevos reclutas pasaban saludando y cuadrándose ante su imponente figura pensando que era un mando.

Todos estos junto a López de Vergara, el encargado de poner los servicios, Amador el cartero, Carlos Díaz o Sergio Fernández, vuelven ahora a ser compañeros y cómplices en la búsqueda de nuevos miembros para este grupo que ha sido la mayor de las alegrías de este aislamiento. El propósito es volver a reunirnos, en persona, en 2021, cuando se cumplan 30 años de nuestro primer confinamiento