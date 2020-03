Pedro Martín: “Nuestra mayor preocupación son las residencias de mayores y los centros de discapacidad”

Pedro Martín (PSOE), presidente del Cabildo insular, tiene estos días la ardua tarea de gestionar la respuesta a la crisis sanitaria por el Covid-19. Por el momento, ha promovido la instalación de un hospital de campaña en el Recinto Ferial, un espacio que permanece inoperativo y que desea no tener nunca que poner en marcha. Mientras espera la llegada del pico de contagios, aseguró ayer en esta entrevista con DIARIO DE AVISOS que ha establecido un protocolo de seguimiento diario en residencias de mayores y centros de discapacidad, algo que le preocupa a tenor de lo que ha ocurrido en espacios similares de la Península.

– ¿Cómo valora la evolución de la enfermedad en Tenerife, una Isla que cuenta con el mayor número de contagios?

“Ser la isla con el mayor número de casos supone, de una parte preocupación, y de otra, la tremenda responsabilidad de ser una administración que esté a la altura del problema”.

– ¿A qué podría deberse el hecho de que Tenerife sea la Isla con más casos confirmados?

“Yo creo que no hay nadie que pueda dar una causa exacta, pero también es cierto que en Tenerife se están haciendo más pruebas diagnósticas que en ninguna otra Isla y esto podría tener mucho que ver”.

– Hay expertos que apuntan que el pico de contagios en Canarias se alcanzará este fin de semana, entre el domingo y el lunes. ¿Cómo se prepara la Isla para afrontarlo?

“Estamos haciendo un seguimiento diario de aquellos colectivos de ámbitos más vulnerables, hemos establecido protocolos de seguridad para aislar a las personas que muestren síntomas del resto del grupo con el que conviven y también los hemos dotado del material de protección necesario”.

– ¿Están haciendo también un seguimiento del estado de las residencias privadas?

“En ese caso, el nivel de control no puede ser el mismo que con las que dependen del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), pero también hemos colaborado aportando material de protección porque entendemos que esta es una situación excepcional y todo lo que hagamos para contener el virus es fundamental”.

– ¿Cómo está siendo la colaboración con el Gobierno regional en este sentido?

“Hay coordinación con Sanidad tanto a la hora de tratar rápidamente a los que dan positivo, como para sacarlos del centro y trasladarlos a otro lugar, y también a través del área de Seguridad para la desinfección de estas residencias”.

– Exactamente, ¿cuál es el protocolo a aplicar con las residencias de ancianos cuando se detecta un caso positivo?

“Hemos determinado zonas de aislamiento y desde el momento en que se detecta la posibilidad de que pueda haber un contagio, se aísla a la persona y se extreman las medidas higiénicas. También se solicita la prueba inmediatamente al Servicio Canario de la Salud, y, en caso de que diera positivo, se evalúan los contactos estrechos, como otros usuarios del centro o trabajadores. También se traslada al contagiado al hospital y se procede a la desinfección del recinto”.

– El Cabildo también dispone de centros para atender a personas con discapacidad. ¿Se han tomado medidas similares?

“Hay centros de este tipo en los que hemos tenido varios fallecimientos, desgraciadamente. Es relativamente frecuente que haya personas que teniendo algún tipo de discapacidad tengan también algún problema de salud, tanto de corazón como problemas respiratorios…, así que son también vulnerables a las complicaciones del coronavirus. Estamos haciendo un seguimiento de esta situación, porque aunque estos casos no llaman tanto la atención al ser menos frecuentes, nos siguen preocupando”.

– ¿Qué más ha tenido que reorganizar el Cabildo?

“Se ha hecho una reorganización completa de los servicios intentando que aquellos que son básicos sigan funcionando, como el Mercatenerife o la depuración de aguas. Tampoco hemos bajado la guardia en asuntos como la lucha contra las plagas, que estos días parecen olvidadas, como es el caso de las termitas. Además, trabajamos en dar alternativa habitacional a las víctimas de violencia de género, un problema que se agrava con el confinamiento”.

– Ya ha terminado la instalación del hospital de campaña en el Recinto Ferial, ¿prevén utilizarlo?

“Le propusimos al Gobierno regional establecer el hospital porque queríamos adelantarnos a los acontecimientos. Si nos vemos en una situación crítica, tendremos un lugar donde hasta 180 enfermos puedan ser tratados con dignidad. La instalación está destinada a enfermos leves y podría permitir que haya camas disponibles en los hospitales para que allí sean tratados los que estén en peor situación. Ojalá nunca sea necesario ponerlo en marcha, pero si tenemos la desgracia de que todo deriva en algo similar a lo que ocurre en Madrid o Barcelona, tendremos este lugar habilitado, desinfectado y con recursos necesarios”.

– Entonces, este espacio no sería apto para quienes precisen cuidados intensivos…

“Hemos previsto que sea utilizado por personas que tienen el virus pero evolucionan favorablemente. No hay cuidados intensivos, pero sí una zona de recuperación prevista por el servicio médico y que servirá para tratar complicaciones en caso de que haya un agravamiento en el estado de un paciente”.

– ¿Adquirirá el Cabildo material de protección?

“Sí… hicimos un pedido a China, pero aún no sabemos cuándo llegará. El proceso ha sido lento y farragoso porque en una administración pública no suelen hacerse pagos por adelantado, pero la situación de alarma nos permite hacer la excepción. Además, el Colegio de Farmacéuticos colabora suministrándonos el material del que dispone”.

– ¿Cómo afectará todo esto a los presupuestos del Cabildo?

“Los presupuestos están en una situación de suspenso, vamos a tener que reorientarlos a políticas sociales, a proyectos de empleo o al apoyo a pymes y autónomos. Nos enfrentaremos a un incremento del gasto y a una caída evidente del IGIC al no haber actividad. Nuestra esperanza está en que Europa nos dé un margen de maniobra y permita usar el remanente de tesorería y los ahorros que tenemos. Hemos tenido crisis que afectaban a algunos sectores concretos…, pero ahora tenemos un golpe durísimo a toda la economía y, especialmente, al Turismo, que supone en torno al 35% del PIB de la Isla. Estamos ante una situación desconocida y cada día debemos plantear nuevas soluciones. Las perspectivas económicas para el Cabildo en los próximos meses serán bastante duras”.

– ¿Deberá el Gobierno estatal adoptar medidas económicas específicas para las Islas?

“El Gobierno estatal conoce bien las singularidades de Canarias. Más allá de eso, Europa y el anterior Gobierno de la nación llevaban años controlando la capacidad de gasto de las corporaciones locales y eso se debe flexibilizar. Ahora es el momento de gastar en el ámbito social, en el fomento del empleo y en obra pública. Holanda y Alemania en estos momentos me hacen sentir muy poco europeos y deberían reconsiderar su postura. La caída de España o Italia no es como la de Grecia, con todos mis respetos, Europa no podrá soportarlo. Ahora toca salvar a la gente, no como en la anterior crisis, que se salvó a los bancos”.

– ¿Se imaginó alguna vez que Tenerife podría cerrar sus hoteles y suspender sus vuelos?

“El sector turístico vive una verdadera pesadilla, tanto por el cierre total como por el hecho de que esas empresas no solo se ven afectadas aquí, sino que fuera no tienen mercados en los que seguir reforzándose. No obstante, Tenerife es un destino solvente, tiene una imagen de garantía porque no solo gestionó bien la situación en el hotel donde se dieron los primeros casos, sino que después facilitó a los turistas la salida. Y yo creo que eso será valorado por nuestros visitantes”.

– Usted siempre ha defendido a Teresa Cruz Oval, ¿cómo valora el cese de la consejera de Sanidad?

“A Teresa le tocó una situación complicada y creo que su papel en el caso de la Gomera y en el hotel del Sur fue francamente bueno. Pero ahora estamos ante un problema muy grave y hay que estar pegado al Gobierno de Canarias, apoyando. Ya habrá oportunidad de hablar sobre este asunto dentro del partido”.