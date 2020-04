En este país de analfabetos funcionales y de retrasados intelectuales, los políticos y los partidos políticos se enriquecen. ¿Saben cuánto les pagamos a los principales partidos al trimestre, de nuestros impuestos? He dicho al trimestre. Al PSOE, 3.595.757,58 euros. Al PP, 2.928.615,90 euros. A Vox, 2.018.671,11. A Podemos 899.911,38 y a Izquierda Unida, 316.185,09. A los independentistas catalanes y a los etarras vascos también. Y a los que no lo son también, claro, pero sí que son nacionalistas y enemigos de España. Les paga España cuando ellos reniegan de España. ¿Saben cuántos sueldos (se excluyen funcionarios y personal laboral) paga este país, a toda la morralla enchufada?: 445.568. El doble que Italia y 300.000 más que Alemania, que tiene el doble de habitantes. ¿Saben cuánto gana un maestro?: 1.400 euros. ¿Saben lo que gana un policía?: 1.600 euros. ¿Saben cuánto percibe un médico de un hospital?: 2.200 euros. ¿Saben lo que gana un diputado o un senador?: algunos, muchísimo dinero, según las comisiones a las que estén adscritos. ¿Saben cuánto gana un eurodiputado?: pues más de 10.000 euros al mes, en el peor de los casos, con sueldos, dietas y un montón de ventajas. ¿Y saben quiénes pagamos todo eso? Usted y yo. Nos lo quitan de la pensión, nos lo quitan de la renta, nos lo quitan de los impuestos indirectos, nos lo quitan de la cuota de autónomos, nos cobran implacablemente la seguridad social que siempre me he preguntado por qué la tienen que pagar los empresarios y no los trabajadores. Se subvenciona a patronales, a cámaras de comercio, a sindicatos, incapaces de vivir de las cuotas de sus afiliados, atajo de gandules. Hay miles de liberados sindicales que no dan puto golpe. Y este insensato anunciando otra vez, azuzado por el de Galapagar, que va a grabar las rentas de los ricos, que son los que crean riqueza, y los impuestos a los bancos, que acabarán cerrando.