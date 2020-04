Santa Cruz enfila las Fiestas de Mayo más atípicas de su historia

Por primera vez en su historia, la capital no va a celebrar sus tradicionales Fiestas de Mayo. No habrá cruces en las asociaciones, ni tampoco en el Paseo de las Tinajas, ni en las Ramblas. Tampoco Baile de Magos en la calle La Noria o paseo romero en Tíncer. Sin embargo, desde el Ayuntamiento de Santa Cruz, pero también desde iniciativas ciudadanas, se ha querido que la ciudad no deje pasar este fin de semana de mayo como uno más. Por eso, el sábado, habrá Baile de Magos, eso sí, desde la casa de cada uno de los vecinos que se quiera sumar. El domingo habrá cruces, también desde los balcones y ventanas de cada hogar del municipio. Y desde hoy mismo, todos los balcones que quieran podrán sumarse a la decoración típica canaria que acompaña a las Fiestas de Mayo.

Desde hoy, y hasta el 3 de mayo, arrancan los concursos Cruces con materiales reciclados en familia y Decoración tradicional canaria de balcones.

Esta actividad impulsada por el área que dirige Andrés Martín Casanova, incluye también la actividad para niños y niñas del Concurso infantil de dibujo y pintura. Todas las bases de estas tres propuestas se pueden consultar en la web www.fiestasdesantacruz.com.

Así, explican desde el Ayuntamiento, en el certamen de cruces, podrán participar residentes en el municipio presentando una obra por unidad familiar. La cruz deberá tener unas medidas máximas de 1 metro de altura con brazos proporcionados de aproximadamente 60 cms; estará confeccionada con materiales reciclados ligeros, aptos para ser ubicados en balcones o ventanas. La decoración de la cruz tiene que ser tipo mural, con visibilidad frontal y lateral.

El mismo día 3 de mayo serán ubicadas opcionalmente, en los balcones de sus domicilios o lugares visibles teniendo en cuenta la seguridad del vecindario. Las imágenes de las mismas para mandarlas a la dirección de correo referida en las bases oficiales, se tomará en todo caso antes de ubicarlas en los balcones. Podrán tenerlo expuestos del 1 al 3 de mayo.

En el caso de la decoración tradicional canaria de balcones las solicitudes se formalizarán por una persona mayor de edad en representación de la unidad familiar. El concurso consiste en la elaboración de una decoración en el balcón, utilizando como elemento principal materiales de tradición canaria, telas, cestas, instrumentos, vegetación, vestimenta o cualquier elemento tradicional que pueda fijarse y que sea seguro para el resto de vecinos viandantes, sin riesgo de desprendimiento que afecte a personas o vehículos aparcados en las cercanías.

Ambos concursos cuentan con un primer, un segundo y un tercer premio, además del premio del público. Por su parte, la actividad para los más pequeños va dirigida a niños cuyas edades estén comprendidas entre los 3 y los 12 años. Tanto en la variante de pintura como la de dibujo se establecen dos categorías: de tres a seis años y de siete a doce años. Además, se establecen tres premios para cada categoría dentro de cada modalidad, compuesto por un recuerdo del concurso y material artístico acorde con la edad.

Baile de Magos

El sábado, la calle de La Noria debía llenarse de mesas, de comida, de música, de buen vino, y sobre todo, de miles de chicharreros ataviados con el traje típico canario para disfrutar de una velada única. El estado de alarma ha impedido que esto sea una realidad un año más, pero eso no quiere decir que no haya baile. Enrique Rodda es el impulsor de la iniciativa vecinal Santa Cruz se asoma a las Fiestas de Mayo, una página de Facebook en la que anima a todos los vecinos que quieran sumarse a esta iniciativa a trasladar el Baile de Magos a todos y cada uno de los hogares de Santa Cruz. “Solo pretendo paliar la tristeza que para muchos supone no poder celebrar estas fiestas a las que hemos asistido desde pequeños”, explica este chicharrero. “Es un proyecto desinteresado, respeto que haya gente que no quiera participar”, añade frente a las críticas que algunos vecinos han vertido por no creer oportuno celebrar nada.

En cualquier caso, esta iniciativa invita a los vecinos a subir sus fotos a las redes y a seguir la programación especial que esa noche se hará a través del canal de Youtube creado para la ocasión que va a conectar con artistas de las ocho islas que se van a sumar, de forma desinteresada, a esta original iniciativa para la noche de este sábado.