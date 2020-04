“Tenemos asumido que podemos contagiarnos, pero seguiremos ayudando”

Las necesidades de la población más vulnerable se han multiplicado desde la declaración del estado de alarma. Los servicios sociales de Santa Cruz así lo constatan con las miles de llamadas que reciben los teléfonos habilitados para atender las urgencias, como el de alimentos o el de atención a las personas mayores que viven solas. Junto a esa labor, las distintas asociaciones de la capital que apoyan con el reparto de alimentos a los vecinos derivados desde los servicios sociales. La asociación Kairós es una de ellas. Estos días han retomado el reparto de alimentos después de un parón los primeros 15 días para cumplir con el confinamiento. Su presidente, Benjamín Barba, explicó a DIARIO DE AVISOS que han retomado el reparto esta misma semana “desde el lunes hasta el jueves, porque hemos querido guardar esos 15 días de confinamiento decretado por el Gobierno, pero la necesidad de alimentos apremia y esta semana hemos estado repartiendo estos días en turnos de mañana y tarde, con todas las medidas de seguridad a nuestro alcance para evitar contagios”. Explican desde Kairós que una vez que se han puesto al día, ya la semana próxima, “limitaremos la entrega a los martes”.

Barba cuenta que los usuarios están viendo como a sus circunstancias, de por sí extremas, se están uniendo otras difíciles de controlar. “La verdad es que es una situación muy extraña, las personas tienen miedo, desde contagiarse, pasando por la pérdida del empleo de algunos, la inseguridad respecto al futuro inmediato…”, por eso, añade, “en la medida en la que podamos, estaremos ahí ayudando”.

Una ayuda que es posible gracias a los voluntarios que acuden a la sede de Kairós en el barrio de La Salud. Como reconoce su presidente, “tenemos un buen equipo, se está dejando la piel. Todos hemos asumido el riesgo de contagiarnos, aunque tomamos todas las medidas a nuestro alcance para evitar que los usuarios sean contagiados, o que nos contagiemos nosotros”.

Explica Barba que no ha habido un aumento de usuarios debido que solo se están atendiendo las emergencias que llegan a través de las llamadas del 900 111 333. Aquellas derivaciones hechas por los servicios sociales con anterioridad al estado de alarma, junto con esas emergencias, son las que está atendiendo Kairós. Sin embargo, su presidente advierte, “el tsunami vendrá cuando se levante el estado de alarma y los servicios sociales vuelvan a hacer derivaciones, especialmente a las personas que ahora se están quedando paradas, eso será para junio, julio…”.

Deudas

Y es que cuando se levante el estado de alarma serán muchas las preguntas y dudas que habrá que resolver, pero también problemas que ahora se han quedado congelados en el tiempo. Este es el caso de una vecina de Santa María del Mar, Ana María Expósito, quien a sus 65 años, con un hijo dependiente a su cargo y un nieto de veinte años, se encuentro con dos recibos de la luz de más de 100 euros que debe abonar cuando todo esto pase. “El problema es que yo tengo una pensión de 300 euros y si pago los dos recibos ese mes no como”. Ha intentado ponerse en contacto con la empresa suministradora pero no le responden. Está realmente preocupada porque, como explica, “he recurrido a Cruz Roja (de la que es usuaria) pero ellos solo pagan recibos hasta 100 euros. En el Ayuntamiento pues te lo pagan, pero primero tienes que abonarlos tu y yo no tengo dinero para eso”. La preocupación de esta mujer no es otra que saber qué pasará cuando se levante el estado de alarma.

Entrega de 2.520 euros al comedor social de La Milagrosa

El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través del Organismo Autónomo de Fiestas que preside Andrés Martín, procedió ayer a donar al comedor social de La Milagrosa de las Hijas de Caridad de San Vicente Paúl el dinero recaudado mediante la taquilla solidaria que se puso en práctica en distintos actos durante la celebración del pasado Carnaval. La cantidad asciende a 2.520 euros. Durante el pasado mes de febrero, varias de las actividades de la fiestas carnavaleras llevadas a cabo en el Teatro Guimerá tuvieron un carácter solidario, de tal manera que cada persona realizó el donativo que creyó oportuno n