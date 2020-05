¡Cómo hemos cambiado con la Covid-19!

La pandemia del coronavirus y el estado de alarma han dado un giro copernicano a nuestras vidas. Hemos pasado casi 60 días, y me temo que serán bastantes más, confinados en nuestras casas cuando antes éramos incapaces de disfrutar un fin de semana encerrados. No solo hemos recuperado el placer de la lectura y de, sentados en el sillón, pasar horas ante el televisor viendo las series de Netflix o de HBO, sino que hemos hecho todo un máster en cocina. ¿Quién no ha visto cocinando a Ferran Adrià, a Jordi Cruz, a Martín Berasátegui o a los locales Erlantz Gorostiza, con sus charlas con chefs estrellas Michelin, a Juan Carlos y Jonathan Padrón preparando unas berenjenas con cerdo y una tarta de manzana, a Seve Díaz defendiendo el consumo del producto local, o a Gonzalo Tamames preparando unos callos? ¿Quién no ha visto unos de estos debates en directo en el ordenador como el de #GastronomikaLive o el de Vinófilos en los que se trata de ofrecer claridad sobre el futuro que se nos avecina? ¿Quién no ha comprado un kilo de harina para luego en casa, con recetas de Internet, elaborar pan, bizcochones o tartas y que nuestros hijos descubran lo habilidosos que somos como chefs? Hemos cambiado, la gastronomía está de moda y ha pasado a la historia la frase “en casa se cocina menos que nunca”. ¡Como hemos cambiado! Aunque sea de forma temporal.