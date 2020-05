El polémico ‘zasca’ de la actriz tinerfeña Sara Sálamo a Cayetano Rivera

Fueron muchos los artistas que se sintieron ofendidos cuando desde las redes sociales de VOX se les tildó de “titiriteros”, criticando duramente las prestaciones del Gobierno al sector cultural. Unas subvenciones sociales que otros muchos rostros conocidos también criticaron tras la polémica de la última gala de los premios Goya en la que se pedía más ayudas económicas para el mundo del cine.

Sin embargo, solo unos meses después ha sido el torero Cayetano Rivera el que ha pedido al Gobierno ayudas para las toreros ante la grave crisis económica que se avecina por culpa del confinamiento en relación al COVID-19.

Una petición a la que Sara Sálamo no ha tardado en reaccionar contestando al marido de Eva González. “¡Subvencionado, titiriteros, rojos…! Ah, no… Toreros”, ha escrito la actriz en su cuenta de Twitter en respuesta a una publicación que comparte la noticia de Cayetano Rivera.

Aunque son muchos los afines al mundo del toro que han comenzado a criticar duramente a Sara Sálamo, otros muchos han asegurado que la actriz ha dado un gran “zasca” a Cayetano Rivera, desatando la polémica en la red social.

¿Compresión? Disculpa pero no; eso es justo lo que me falta hacia vuestro sector. Que no comprendo como alguien puede torturar, humillar y arrebatar la vida de un animal y no solo sentirse orgulloso y pavonearse, sino cobrar por ello. https://t.co/bVq3ZuMyLU

— Sara Sálamo (@SaraSalamo) May 5, 2020