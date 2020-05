La cooperación internacional en tiempos de pandemia, por Liskel Álvarez Domínguez

Desde el Cabildo de Tenerife se ha puesto en marcha un plan de choque insular que incluye programas de acción social que van dirigidos a los más vulnerables, así como medidas de índole económico de apoyo a las pymes, de las que viven muchos conciudadanos de esta isla. En estos momentos, el Cabildo se está centrando en el entorno más cercano, dado que esta crisis sanitaria, como ustedes bien conocen, ha afectado de manera muy grave a nuestro país. España es uno de los países más castigados por esta pandemia.

No obstante, desde el Área de Acción Exterior, nuestro compromiso sigue estando también con los países más empobrecidos y con sistemas de salud y economías débiles. No podemos obviar la cercanía del Archipiélago canario al continente africano y los proyectos de colaboración que en los últimos años se han llevado a cabo conjuntamente. José Segura Clavell, director general de Casa de África, ha asegurado que “el impacto del coronavirus en África ha empezado a sentirse con lentitud en lo referente a la salud. En un continente de 1.300 millones de personas no es un mal dato que hasta la fecha haya solo 25.000 casos repartidos por 52 países de 54 que integran el continente. Sin embargo, los datos y predicciones que se manejan en los últimos días sobre el impacto de esta pandemia en África son devastadores: en lo que al aspecto sanitario se refiere, este virus podría matar, en su previsión más optimista, al menos a 300.000 africanos. En el ámbito económico, se calcula que esta situación empujará a 29 millones de personas del continente a la pobreza extrema, según palabras de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África (Uneca)”.

Por todo ello, debemos caminar hacia una gobernanza global, una cooperación internacional basada en la seguridad alimentaria y sanitaria y una economía mundial más cooperativa, en lugar de la vigente, basada en la competitividad. Así desde Acción Exterior del Cabildo queremos dar visibilidad a estas realidades cercanas a Canarias, como son las que acontecen en los países del África Occidental; de ahí que estemos dando voz en las redes sociales a distintos actores de estos países. Recientemente, Antoine Kama, profesor de español, coordinador departamental de los profesores de español del Departamento de Linguere, región de Louga, en Senegal, nos envió un “post” sobre la incidencia del Covid-19 en Senegal y las iniciativas que se están desarrollando en este país para luchar contra esta pandemia.

Asimismo, desde esta corporación insular defendemos que para combatir la crisis del coronavirus Covid-19 en África no es suficiente con congelar la deuda pública que padecen, puesto que las consecuencias económicas de la pandemia van a ser muy graves, sino que tenemos que actuar conjuntamente con la Unión Europea y con las demás administraciones públicas, cada entidad en función de sus competencias pero “todas a una”. Tenemos que hacer un gran esfuerzo de coordinación y colaboración.

En un mundo tan globalizado como el que nos encontramos, los países necesitan trabajar unidos, y más ahora, en estos tiempos de crisis, en el que los efectos de esta pandemia nos azota a todos. Es importante y primordial el diálogo entre países para conseguir una verdadera cooperación multilateral. En este sentido, quiero hacer referencia a las palabras de la ONU sobre la iniciativa del diálogo ONU-75.

De esta iniciativa de las Naciones Unidas hay que destacar que “pese a la conectividad actual, las visiones del mundo son cada vez más limitadas, mientras que la intolerancia, el discurso de odio y la polarización en nuestras sociedades y políticas crecen cada vez más”. La iniciativa ONU-75 es un esfuerzo por contrarrestar esta tendencia y alentar una discusión sincera, abierta, respetuosa y rigurosa, un debate sobre los desafíos mundiales y sobre cómo abordarlos. El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, ha expresado su esperanza de que el 75º aniversario de esta organización sea una oportunidad para la reflexión sobre la cooperación multilateral que el mundo “necesita en este momento tanto para gestionar la emergencia inmediata de la pandemia como para alcanzar las metas de largo plazo para las que se creó la ONU”.

Desde esta Consejería estamos convencidos que de esta crisis mundial sólo saldremos con una respuesta global y no dejando a nadie atrás. Tendremos que reinventarnos y la única alternativa viable es la solidaridad y cooperación entre los pueblos y culturas.

*Consejera de Acción Exterior del Cabildo de Tenerife