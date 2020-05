Madrid anuncia que no habrá turistas extranjeros hasta julio

Invertia / Diario de Avisos

La vicepresidenta cuarta del Gobierno y responsable de la desescalada, Teresa Ribera, sitúa en julio la vuelta del turismo extranjero a España en condiciones de seguridad y advierte en una entrevista con Efe de que una prematura apertura masiva sería una “irresponsabilidad” que podría poner en riesgo a la población española. “Tenemos que ir con mucho cuidado sobre cómo la persona que viene no corre riesgo, porque llega a un destino seguro, y al mismo tiempo no supone un riesgo para la población local.

(…) Nuestra idea es que podamos trabajar sobre orígenes y destinos seguros, más bien pensando en el mes de julio que en el de junio”. Ribera ha subrayado que los rebrotes que se han producido en China, Corea del Sur y Singapur “estuvieron asociados a la importación de casos” del exterior. “Eso no lo queremos para nuestra población. Los datos que son extraordinarios en Canarias, Baleares o Andalucía nos ofrecen seguridad hoy, cuando no hay movilidad entre provincias, cuando no vienen personas que pudieran estar potencialmente contagiadas. Si se abre masivamente podríamos estar incurriendo en una irresponsabilidad”, manifestó.

En cambio, la Mesa del Turismo realizó ayer un llamamiento al Ejecutivo y al conjunto del sector para reiniciar la actividad turística “cuanto antes”, ya que considera que perder la temporada de verano “sería una completa calamidad”. En una carta abierta al sector, el presidente de la Mesa del Turismo, Juan Molas, aseguró que “a mediados de junio el sector turístico español debe tener la posibilidad de activarse, dando las máximas posibilidades a sus ciudadanos para retomar los viajes y a todos los turistas extranjeros de disfrutar nuevamente de sus vacaciones en España, como están acostumbrados a hacerlo”.

Se estima que las pérdidas acumuladas hasta finales de mayo alcanzarán los 40.000 millones de euros y la cifra se doblará, superando los 80.000 millones a la altura del mes de agosto si no se reactiva el turismo de forma inmediata. Y podría situarse por encima de los 120.000 millones a finales de año, de no recuperarse la actividad totalmente.

Asimismo, la aerolínea alemana Condor anunció ayer que retomará los vuelos a España a partir del próximo 25 de junio, con enlaces desde ocho aeropuertos alemanes a Canarias, Jerez de la Frontera (Cádiz) y Baleares. Volotea también anunció que reanudará sus vuelos el 16 de junio y ofrecerá 15 nuevas conexiones con España, algunas de ellas con el Archipiélago.

Igualmente, el Ejecutivo canario autorizó ayer en Consejo de Gobierno una transferencia de crédito de 800.000 euros para que Promotur cree el Laboratorio de Protocolos Turísticos de Seguridad.