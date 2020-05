María Pombo desvela su mayor miedo: podría padecer esclerosis múltiples

María Pombo ha querido abrir su corazón y desvelar a sus seguidores el motivo de su ausencia en redes. Muy activa en Instagram, los fans de la influencer se comenzaban a preguntar qué es lo que le pasaba tras ver que había dejado a un lado sus perfiles sociales.

Pasados los días, la joven ha querido explicar abiertamente qué es lo que está sucediendo. En un vídeo de más de 8 minutos, María habla cara a cara a sus seguidores para explicarles que ha sido diagnosticada con mielitis, una inflamación de la médula espinal.

“Hola, chicos. Vengo a contaros un poco por qué he estado desaparecida. Lo hago, por supuesto, porque quiero y porque creo que también merecéis saber esta parte de mi vida, no solo lo bueno. Y también dar muchísimas gracias a toda esa gente que me escribís a diario diciéndome que me echáis de menos, que qué tal estoy, porque significa muchísimo para mí. Aunque he estado desconectada, os he estado leyendo y me ha hecho mucha ilusión. Significa muchísimo para mí”, comenzaba relatando la influencer.

“Voy a intentar no enrollarme mucho porque me duele la cabeza horrores. He estado estas últimas semanas yendo al hospital porque estos últimos 20 días he estado sintiendo unos hormigueos bastante extraños en mi cuerpo. Como sabéis, mi madre tiene esclerosis múltiple y en mi familia estamos muy atentos a este tipo de síntomas. Aunque no es una enfermedad hereditaria, sí que va en los genes. Entonces tengo más probabilidades de tenerla yo que una persona que no tiene antecedentes”, explicaba y añadía: “He estado yendo al hospital. Me han estado haciendo pruebas: una resonancia cerebral, una resonancia medular… Me hicieron ayer una punción lumbar y por eso me duele la cabeza un poco más. Pruebas de sangre… Muchísimas pruebas para cerrar diagnóstico. En la resonancia se vio que tenía mielitis, que para el que no lo sepa es inflamación de médula. Y bueno, la esclerosis múltiple suelen empezar por esas mielitis, por esas inflamaciones de médula”.

Un diagnóstico que no están completo por el momento: “Como os he dicho, no tengo el diagnóstico al 100%. Faltan bastantes semanas porque hace menos de 24 horas me estaban haciendo la punción lumbar. Como seguro que entendéis, necesito unos días un poco de desconexión para asimilar un poco esto. Aunque me veáis un poco nerviosa, me siento tremendamente afortunada de que sea esto y no algo más grave. Porque cuando me empezaron a hacer todas estas pruebas tenía miedo de que fuera algo más grave. Es una enfermedad que yo vivo muy de cerca en casa y me estoy un poco adelantando al diagnóstico final”.

Además, María ha querido ponerse en lo peor dada la esclerosis múltiple que padece su madre: “Como veis, estoy dando por hecho que tengo esclerosis un poco porque quiero mentalizarme. Pero bueno, ya os contaré cuando me den los resultados. Para los que estéis en la misma situación que yo, o que os hayan dado una noticia así, que estéis en medio de estas pruebas o tengáis que haceros una punción lumbar, que para mí era el mayor miedo. Estaba asustadísima porque lo que escuchamos de las punciones lumbares es de mucho dolor. Entré en la salita temblando. Mi cuerpo iba como cuando haces examen de conducir, que te tiemblan el cuerpo y las piernas. Pero me tocó una médico y una enfermera espectaculares. Hicieron que ese momento tan terrible para mí fuera como un visto y no visto”.