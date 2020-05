Torres pide a Sánchez que Canarias sea respetada en el reparto de fondos

Cual Sísifo obligado a empujar una gran piedra ladera arriba eternamente, los canarios siempre tienen que volver a Madrid para que se tenga en cuenta que las Islas son un territorio distinto que requiere (y merece) un trato diferenciado al resto del país. Ahora es el turno del actual presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, de explicar, día sí y día también, que cualquier norma interterritorial debe tener en cuenta el referido axioma, y esta vez le ha tocado al reparto de los 16.000 millones de euros que, sin necesidad de devolver el Estado va a destinar a las Comunidades Autónomas para que hagan frente a los efectos inmediatos de la Covid-19.

Así, Torres explicó ayer, durante la rueda de prensa que celebró tras la videoconferencia del presidente del Ejecutivo estatal, Pedro Sánchez, con las máximas autoridades regionales de nuestro país, que ha pedido a Madrid que tenga en cuenta dos circunstancias nada baladíes a la hora de repartir dicho dinero.

Antes de citar las dos cuestiones, es menester un preámbulo sobre esos 16.000 millones. Como se ha dicho, se trata de un fondo estatal no reembolsable, y corresponde a los siguientes apartados: 10.000 millones van destinados a sanidad, 1.000 millones a medidas sociales y 5.000 millones a compensar la falta de ingresos de las administraciones. Eso sí, este fondo no empezará a ser percibido por las comunidades autónomas hasta, como mínimo, el próximo mes de julio.

Dicho lo cual, cierto es que la primera cuestión poco tiene que ver con lo insular, pero en este envite se juegan no pocos millones, por cuanto la intención de Madrid es que se repartan los fondos sanitarios teniendo en cuenta criterios de población, las pruebas diagnósticas realizadas (PCR) y que hayan dado positivas al coronavirus, así como el número de camas y de UCI ocupadas. “Hemos planteado -detalló el de Arucas- que no nos parece que sea objetivo que [uno de los parámetros para el reparto] sea el número de PCR positivos, tendrían que ser todos los PCR realizados. Canarias, a 30 de abril había hecho más de 66.000 PCR y solo algo más de 2.000 han dado positivo”, observó. La diferencia es sustancial, porque entre el criterio actual y el que se solicita supone que Canarias perciba tres millones o 60.

En cuanto a la segunda cuestión, sí que se encardina plenamente en esa piedra que los gobernantes canarios nunca terminarán de empujar hacia Madrid, dado que está relacionado con nuestra singularidad fiscal. La cuestión radica en los fondos destinados a paliar la merma que han sufrido las administraciones por la bajada de ingresos (5.000 millones). Aquí es cuando Torres explicó que tiene que existir “una cuarta pata” en los criterios de distribución y que supone la tributación específica de Canarias. Como recordó, los fondos procedentes de esta tributación específica isleña suponen nada menos que el 20% de los ingresos de las administraciones canarias. “Canarias tiene un sistema tributario propio y dependemos del IGIC, entre otros, que suponen el 20% de nuestros ingresos frente al 7,7% que suponen los ingresos de otras comunidades de acuerdo al sistema nacional”, expuso.

Como no podía ser de otra manera, Torres reconoció que, como ya adelantó DIARIO DE AVISOS, Canarias sigue trabajando para que Madrid dé un trato preferencial al Archipiélago, y por ello irá junto a su vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, a la cita que el próximo miércoles mantendrán con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a tal fin.

En esa reunión, como es sabido, se plantearán como imprescindibles otras dos cuestiones consideradas como claves para evitar el desplome social y económico de las Islas, que ya arrastraban unos porcentajes de marginalidad más que notables. Ambas merecieron la atención de Torres durante la rueda de prensa de ayer. Sobre el agravio de los miles de millones de euros que tanto la administración autonómica como las locales isleñas tienen atrapados en los bancos y que, aunque parezca mentira, obedecen a su rigor presupuestario (unos cuatril mil millones), dado que son el superávit de ejercicios anteriores, recordó que, “desde el minuto cero”, el Gobierno de Canarias ha defendido el uso del superávit de las administraciones públicas, a la par que se mostró convencido de que su uso, así como del endeudamiento será permitido por Madrid, para añadir su estimación de que se dispondrá de los fondos estatales, procedentes, entre otros conceptos, de los diferentes convenios.

ERTE

Torres también valoró ayer la ampliación de los Expediente de de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta final de junio, y señaló que, a partir de esa fecha, se irá estudiando la prórroga en aquellas actividades, como la turística, que lo necesiten hasta que se reanude el funcionamiento del sector, como ya consensuó con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Como no podía ser de otra manera, el jefe del Ejecutivo canario recordó igualmente la importancia de valorar lo que significa apostar por los ERTE porque ello supone que el trabajador mantiene la conexión con la empresa.”Es mucho mejor” que un trabajador mantenga la relación con su empresa a que sea despedido, y que pueda quebrarse la esperanza de ese trabajador en conseguir un nuevo empleo”, dijo el también secretario regional del PSOE, que no dudó en aplaudir “el acuerdo de la Mesa Social y el que se pueda pulir en las próximas semanas. Hemos expuesto claramente que en el turismo deben ser prorrogados el tiempo que sea preciso”. Por lo tanto, opinó que a partir del 30 de junio, “una vez que se vaya recuperando la normalidad y los trabajadores puedan ir reincorporándose, se debe ir en una especie de desescalada de los ERTE”.

Ha adelantado que en este mes se irán determinando las condiciones que se impondrán en el sector para garantizar la seguridad sanitaria y ha subrayado que medidas como la realización de test fiables en el origen, permitirá también a las compañías que no haya restricciones en los vuelos.

Plan específico

Respecto al turismo, el presidente solicitó un Plan de Canarias de Turismo, entendiendo que es “clave” que se recupere el turismo con test en origen. “Test -prosiguió- que sean fiables y que hagan que el turista que quiera venir se lo haga antes de subir al avión”. “Y ese turista llegaría al destino, donde volvería a hacerse también un control, y por ahí debemos caminar para recuperar el principal bastión económico que tenemos”, aseveró. Torres comentó que ya se está trabajando con aerolíneas y turoperadores, entendiendo que es la solución más efectiva, mientras no se disponga de una vacuna.

Por último, el presidente de Canarias valoró las propuestas realizadas por los grupos parlamentarios isleños, con los que esta semana mantendrán una nueva reunión para perfilar el documento donde se recogerá un pacto para la reactivación de Canarias. El presidente canario se ha mostrado convencido de que es posible este acuerdo y que se cerrará “con generosidad, pero también con renuncias”.