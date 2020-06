El globo de Ramírez se desinfla

Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas, destapó el pasado lunes la caja de los truenos cuando aseguró que el choque entre la UD Las Palmas y el Girona del próximo 13 de junio se va a disputar con aficionados en las gradas.

El argumento sobre el que sostiene la petición de Ramírez es que en fase 3, en la que previsiblemente ya se encontrará Canarias ese momento, se permiten los espectáculos al aire libre con presencia de público. Según lo establecido por el Gobierno, las comunidades que entren en esta fase serán gestionadas ya por su gobierno regional, y por tanto sería este el que tendría que concederle el permiso a la UD Las Palmas. El gobierno canario presidido por el socialista Ángel Víctor Torres no se ha pronunciado al respecto, más que nada porque hasta el próximo lunes 7 de junio Canarias no pasará de la Fase 2 a la 3.

El dirigente canario argumentó la presencia de aficionados en el estadio de Gran Canaria cumpliendo a rajatabla el protocolo establecido por las autoridades sanitarias y el Consejo Superior de Deportes (CSD): “Dos de cada tres butacas vacías, los espectadores usarían mascarilla y guantes, y cada uno de ellos tendría que ponerse en contacto con el club 24 horas antes para que le asignen una puerta y una hora de entrada, de forma que el público acceda al estadio sin aglomerarse. Además, en el interior del estadio no se abrirán las cantinas y solo estarían disponibles los aseos”, espetaba Ramírez. Para Miguel Ángel Ramírez no solo hay razones deportivas en sus sorprendentes declaraciones del pasado lunes. “El fútbol puede enviar un mensaje muy potente de confianza a los millones de turistas que cada año pasan sus vacaciones en Canarias y en el resto de España”. Por contra, el dirigente dejó claro que no quiere ningún tipo de polémicas entre las distintas administraciones. “Si el Gobierno de Canarias está de acuerdo en que juguemos con público, si LaLiga está de acuerdo en que juguemos con público, pero el Consejo Superior de Deportes no lo está, no jugaremos con público. Nosotros no queremos general ningún conflicto. Creemos que esto es bueno para España, que lo es para Canarias, pero si no se ve así, competiremos como el resto de equipos, aclaró.

Reacciones

Las reacciones en el mundo del fútbol no se han hecho esperar y un torrente mediático se ha postulado en favor y en contra de la propuesta del presidente del club canario que cogió por sorpresa a todos. Desde luego que si Ramírez pretendía agitar el panorama futbolístico lo consiguió: unos lo ven como un brindis al sol, y otros, con argumentos para decir lo que dijo.

El CD Tenerife, cauto

El club blanquiazul, en boca de su presidente Miguel Concepción, tiró de “cautela”, pese a que el representativo podría ser otro de los clubes beneficiados si la propuesta de Ramírez contara con la luz verde de las autoridades sanitarias, ministeriales y deportivas.

El dirigente palmero dijo que no puede anticipar la fecha en la que volverá el público al Heliodoro Rodríguez López, al tiempo que afirmó que son “muy respetuosos” con las recomendaciones y las indicaciones de La Liga y las autoridades sanitarias.

“Tenemos que ser muy prudentes, ya que la enfermedad sigue ahí”, avisó Miguel Concepción. “Todos tenemos el deseo de ver a los aficionados en los estadios de fútbol, pero siempre respetando al máximo las recomendaciones que se realicen desde las autoridades sanitarias”, tras ser cuestionado por la propuesta de la UD Las Palmas de jugar sus encuentros con una parte del aforo.

Apoyo discreto

Solo dos clubes españoles, que se sepa de manera pública, han respaldado la propuesta de Miguel Ángel Ramírez: FC Barcelona y Real Oviedo.

Según avanzó la cadena COPE, el Barça está elaborando un estudio que pretende demostrar que el público podrá ir a las gradas sin correr ningún riesgo. Una de las opciones que se ponen sobre la mesa es un máximo de aforo del 30% del estadio, unos 30.000 aficionados, repartidos de manera estratégica. También agrupar los asistentes por núcleo familiar y situarlos en una parte concreta del Camp Nou.

Por su parte, el Real Oviedo, de LaLiga SmartBank, ha solicitado a LaLiga la opción de permitir la entrada a un grupo reducido de aficionados de cara a los dos primeros encuentros en su estadio del Carlos Tartiere ante Ponferradina y el Deportivo de la Coruña.

Condenada al fracaso

La propuesta de la UD Las Palmas de jugar a partir de la semana que viene con público en el estadio de Gran Canaria no gusta en el Consejo Superior de Deportes, ni en la Federación Española de Fútbol. La primera reacción es de rechazo, ya que el espíritu en la reanudación del campeonato tiene que ser el de la igualdad. Esto significa que todos los equipos tienen que disputar sus partidos a puerta cerrada, como marca el protocolo elaborado por La Liga y aprobado por Sanidad.

Luis Rubiales, presidente de la Federación Española, se opone frontalmente a la vuelta de aficionados a los estadios hasta que todos los clubes no lo puedan hacer en las mismas condiciones, mientras que Javier Tebas, mandamás de LaLiga, no ve con malos ojos la iniciativa de Ramírez, pero sabe que está atado de pies y manos por el Consejo Superior de Deportes (CSD).

Hay que recordar que el pasado 21 de abril, Irene Lozano, presidenta del CSD, aseguró que no habría público en los estadios hasta que no haya vacuna. Estas palabras salieron a la luz pública cuando la Covid-19 atizaba con fuerza a nuestro país.

“Todo dependerá de cuándo se encuentre una vacuna, y eso tiene sus plazos científicos. Parece bastante complicado que podamos volver a ver congregación de grandes masas en los estadios de fútbol hasta que haya una vacuna, afirmó en una entrevista a TVE.

Unos meses después la propia Irene Lozano dejó la puerta abierta a la presencia de espectadores, pero de cara a la próxima temporada. “El empeño que tenemos desde el CSD es poder liderar y exportar un modelo de deporte seguro. Estamos trabajando en buscar ese otro deporte con garantías y una de ellas tiene que ser contar con público, por supuesto”, apuntó.

El fútbol, pese a los cambios de fase y porque haya más seguridad en unas localidades que en otras en la desescalada asimétrica, tiene que jugarse en igualdad de condiciones.

Fernando Simón: “No sería justo que en unos campos hubiera público y en otros no”

El Ministerio de Sanidad no ha descartado al cien por cien la presencia de público en los estadios de fútbol durante la fase 3 y ha explicado que realizará una “evaluación de los riesgos” para confirmar si es posible que las gradas puedan presentar un porcentaje mínimo de ocupación. “Hemos estado discutiendo algunas preocupaciones y algún aspecto clave como la presencia o no de público en las gradas. No se ha dado ninguna respuesta cerrada, obviamente porque no se puede ahora mismo”, indicó Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. “Sí que es cierto que el Ministerio se ha comprometido a hacer una evaluación de los riesgos. Y en el caso de que en la fase 3, según la situación epidemiológica, sí se pueda hacer, se hará”, añadió Simón al respecto, recordando que la medida de jugar sin espectadores fue tomada por el Consejo Superior de Deportes (CSD) y los propios jugadores para evitar la propagación de la COVID-19. Preguntado por el factor campo de los equipos, Simón dijo que -obviamente- “no es uno de los temas” que tienen en la cabeza “a la hora de valorar los riesgos”. “Repito, si existe esa opción y dependiendo de la evolución de la pandemia y cómo estén las comunidades autónomas en fase 3, lo podríamos plantear”. Además, Simón reconoció que “no sería justo que en unos campos hubiera público y en otros no”, en función de que algunos territorios sí permitieran el público. Ha habido varios clubes que ya han solicitado a sus autoridades autonómicas poder jugar con público. Es el caso de Las Palmas y el Real Oviedo, de la Liga SmartBank. El ministerio de Sanidad abre una rendija a la posibilidad de que haya público en los estadios más pronto que tarde, pero solo si todos los clubés están en las mismas condiciones.