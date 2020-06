Franquet: “Que nuestros mayores estén seguros de que vamos a hacer un montón de actividades”

Marián Franquet, consejera insular de Acción Social, cuenta a DIARIO DE AVISOS cómo será el nuevo programa destinado a los mayores que se impulsará desde el Cabildo tinerfeño. Para Franquet, tras el cierre de Ansina, cuyo “sello” eran los “encuentros de la mortadela” de Coalición Canaria, ha llegado el momento de reconducir las políticas destinadas a los mayores para que éstas lleguen a un número mayor de beneficiarios. En un momento marcado por la Covid-19, que ha afectado especialmente a este colectivo, la consejera asegura que se deberá contemplar “la salud mental y física”, y no solo el ocio. Y traslada que se trabaja en la adaptación de los protocolos para abrir las residencias “con las máximas garantías”.

– Esta semana han anunciado el fin del programa Ansina, lo que ha causado un gran revuelo en la oposición. ¿A qué se debe el cese?

“Lo que ha pasado fundamentalmente es que el Cabildo ha iniciado un programa de intervención con las personas mayores mucho más ambicioso de lo que teníamos. Antes solo había programas de ocio y tiempo libre, unas actividades que abarcaban a un 3% de la población de mayores de 65 años de la Isla, por lo que entendíamos que el 97% restante debía tener también su atención, sus programas, y que se tuviera en cuenta su diversidad. Porque al final la gente mayor es absolutamente diversa y hay personas dependientes y otras que no lo son, personas con distintos niveles educativos, distintas redes sociales, familiares…

– ¿A qué se debe que el cambio llegue justo ahora, mientras salimos de una pandemia especialmente dura con los mayores?

“Cuando hablamos de fondos públicos debemos saber que tienen que ir primero a quienes más los necesitan, a los más vulnerables. Y ahora mismo era muy importante para el Cabildo concentrar la mayor parte de nuestros recursos en aquellos mayores que lo están pasando muy mal, y son muchos, demasiados en este momento”.

– ¿Cómo se hará para que este nuevo programa llegue a una mayor cantidad de personas que Ansina?

“Pues planificando y organizando no solo actividades, sino intervenciones en distintos niveles y con mucha coordinación con los ayuntamientos, ese será uno de los ejes fundamentales. Hasta ahora se había trabajado, en la mayoría de ocasiones, de espaldas a los ayuntamientos, de hecho, en algunos había hasta una competición respecto a las actividades. Y nosotros entendemos que en el Cabildo, respecto a los mayores en particular y en el resto de asuntos también, debemos hacer políticas complementarias. Además, en la situación de crisis económica que se nos viene encima hay que optimizar los recursos, y ese era otro de los factores importantes”.

– ¿Cuándo comenzará a funcionar el programa?

“De forma inmediata. Estamos muy preocupados porque en breve se abrirán las salidas de las personas mayores y seguramente los clubs serán de lo último que se puedan abrir, y nuestros mayores deberían tener actividades ahora, porque después de más de dos meses de confinamiento podría haber repercusiones en su salud física y mental. Por tanto, estamos preparando ya un plan de choque para que nuestros mayores puedan salir a la calle y encontrarse con esa oxigenación que necesitan para retomar sus vidas”.

– Ha dicho que comenzarán de forma inmediata, ¿será posible en medio de la pandemia?

“Se hará desde que se pueda, es decir, desde que los mayores puedan salir de una forma medianamente normalizada a las calles. Quizás tendremos que cambiar el modelo y lo que se solía hacer en locales ahora lo tendremos que hacer en plazas u otras infraestructuras que cumplan con la normativa”.

– Además de ocio, ha dicho que se pondrán en marcha otro tipo de acciones, ¿de qué tipo?

“Pues estamos trabajando en la elaboración de un programa que tiene que ser muy participativo para que sea exitoso, además de integral, donde nuestros mayores puedan trabajar desde la autonomía personal, entendiendo por autonomía la capacidad para la toma de decisiones. También tenemos previsto desarrollar programas contra la soledad, sobre desarrollos cognitivos, sobre estimulaciones… un montón de cosas que se pueden hacer con la cantidad y variedad de personas mayores que tenemos”.

– ¿A qué se refiere cuando dice que el modelo será participativo?

“Pues a que serán los mayores quienes digan qué es lo que quieren. Y tenemos que ver, con los propios recursos del Cabildo, qué otras cosas podemos hacer. Yo estoy lanzando el mensaje de que los Servicios Sociales deben ser transversales, para que los mayores se vayan incorporando en las políticas que se hacen desde todas las áreas. Esto quiere decir que el programa no será único de Acción Social, sino de todo el Cabildo. Habrá acciones directas que serán financiadas por Acción Social, pero también otro tipo de actividades desde áreas distintas”.

– El anterior programa se llamaba Ansina. ¿Ya hay nombre para el nuevo?

“Quiero que el nombre salga también del proceso participativo, no creo que debamos ser nosotros quienes le pongamos nombre. Seguramente que, a la espera de que salga el definitivo, le pondremos algún nombre para llamarlo, tipo Plan Integral de Mayores, pero nuestros mayores serán quienes finalmente decidan”.

– Entre las críticas que se han recibido, se habla de la pérdida de trabajos de quienes hacían posible Ansina. ¿Qué ocurrirá con estas personas?

“Ahora mismo los trabajadores pertenecen a una empresa pública del Cabildo que se llama Ideco, y esa empresa tendrá que reorganizar sus efectivos laborales. Ya se está trabajando en ello, estudiando cada perfil y su cualificación para ver dónde se pueden encajar todas las personas que se puedan encajar, tanto en Ideco como fuera de Ideco”.

– Entonces, ¿están buscando nuevos perfiles profesionales?

“Uno de los grandes retos del programa tiene que ser la profesionalización. No cualquier persona puede hacer cualquier actividad, esto es algo en lo que suelo insistir, porque parece que los Servicios Sociales tienen una parte vocacional y que si te gustan puedes hacer determinadas actividades, pero no es así. De hecho, es un tema muy delicado. Es como si dijéramos que la Medicina la puede practicar una persona que se preocupa por los demás, cuando es necesaria una titulación. Pues en los Servicios Sociales necesitamos perfiles que garanticen que lo que estás haciendo no se pueda volver en contra, porque una mala intervención en personas vulnerables puede repercutir negativamente en su progresión”.

– En el anterior mandato, la oposición acusó a CC de politizar Ansina. ¿Cómo evitará que esto se repita?

“Pues como hemos funcionado desde que llegamos. Nosotros nos encontramos con el programa Ansina, que estaba marcado por los llamados ‘encuentros de la mortadela’, que eran el sello del programa. Pues desde que estamos en Acción Social, no ha habido ni un solo ‘encuentro de la mortadela’, con eso ya acabamos y así seguiremos”.

– Las visitas a las residencias están permitidas en la fase 2 de desescalada y el Gobierno regional ya ha presentado su protocolo. ¿Cuándo será posible visitar estos centros en Tenerife?

“Estamos adaptando los protocolos a cada centro, ya que cada uno tiene características diferentes. Todos deben cumplir las medidas de seguridad tanto físicas como organizativas, y, en cuanto estén ultimadas, comenzaremos a facilitar las llegada e ingresos en las residencias. Pero lo que sí es seguro es que el Cabildo no va a abrir ningún centro hasta que no tenga garantizado al máximo posible las medidas de seguridad, nunca pondremos en riesgo la salud de nuestros mayores”.