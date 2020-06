Pablo Alborán: “Estoy aquí para contaros que soy homosexual”

Uno de los cantantes que más nos hacen sentir con la música que compone, Pablo Alborán, ha reconocido abiertamente su orientación sexual. Y es que poco se sabía de sus relaciones sentimental y de sus gustos, hasta ahora. Si bien, los gustos sexuales que tenga es lo de menos, ya que el mensaje que ha lanzado tiene un trasfondo mayor: el respeto y la libertad.

“Estoy aquí para contaros que soy homosexual, no pasa nada, la vida sigue igual. Yo necesito ser un poquito más feliz de lo que ya era” comenzaba su discurso en la publicación que ha hecho en su perfil de Instagram con estas palabras. Y seguía comunicando que: “Mucha gente lo presupone, lo sabe o simplemente le da igual. En mi casa, en mi familia, he sentido siempre la libertad de amar a quien he querido. Me he sentido arropado y apoyado. En mi trabajo jamás me he sentido discriminado”.

El cantante ha explicado que: “Lo hago por mi. Siempre he pensado que cualquier se puede sentir identificado con mis canciones, sin importar el género. Para mí la música es libre y quiero sentirme igual de libre que mis canciones”.

https://www.instagram.com/p/CBiNdEEo1pz/

Esta confesión se produce después de unas semanas muy polémicas por la discriminación policial, racial y de todo tipo que se siguen llevando a cabo en las calles de muchos países. Pablo Alborán se abre en canal para comunicar a todos sus seguidores un factor más de su personalidad, de esa personalidad tan arrolladora que tiene.

Alejandro Sanz, Malú, Vanessa Martín y muchos más profesionalidad de la música han querido mostrar su cariño al cantante escribiendo comentarios muy emotivos en dicha publicación.