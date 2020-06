Scott A. Smitson: “Los acontecimientos de la semana pasada representan la crisis más aguda en las relaciones civil-militares que hemos visto en décadas”

Fue un momento extraordinario, más propio de una república bananera gobernada por un líder autoritario que de un país democrático como Estados Unidos. La amenaza del presidente Trump de enviar tropas para poner fin a las protestas y disturbios a raíz del asesinato de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis, sacudió como un terremoto diferentes estratos e instituciones de la nación norteamericana, entre ellos, naturalmente las Fuerzas Militares, preocupadas por la posibilidad de verse obligadas a tener que elegir entre obedecer a la Constitución o seguir el mandato presidencial.

Inicialmente el secretario de Defensa, Mark Esper, quien acompañó a Trump en un desastroso paseo a la Iglesia Episcopal de San Juan para una sesión de fotos que desencadenó el desalojo violento de los manifestantes en la Plaza Lafayette – frente a la Casa Blanca, aprobó la decisión de trasladar 1.600 tropas en servicio activo a bases cercanas a la capital, para luego romper públicamente con un presidente notoriamente vengativo, incurriendo en lo que hoy se califica, al menos en Washington, como un modesto acto de coraje burocrático. A diferencia del General Mattis, quien recientemente acusó a Donald Trump de ser un presidente que en lugar de unir a la nación la divide, Esper, en la cima de su carrera y su reputación todavía está a merced del presidente. El episodio puso al descubierto una crisis aún más profunda.

DIARIO DE AVISOS entrevistó en exclusiva al Teniente Coronel Scott Smitson del Ejército de Estados Unidos (activo), Jefe de la Rama de Estrategia Militar del Comando Sur de EE.UU., con casi veinte años de experiencia, Doctor en Ciencias Políticas y Políticas Públicas por la Universidad de Indiana, ha sido profesor de la Academia Militar de los Estados Unidos, y la Universidad de Georgetown, y es parte en la actualidad de la cátedra de Ciencias Políticas de la Universidad de Ohio. Naturalmente, hay que destacar que sus respuestas son sus puntos de vista personales, influenciados por sus capacidades como profesor de ciencias políticas, y no reflejan necesariamente los puntos de vista del Departamento de Defensa.

-Los funcionarios del Pentágono han estado expresando preocupación y consternación desde que Trump amenazó con usar las fuerzas militares federales para dominar a los manifestantes después del asesinato de George Floyd. ¿Cuál cree que es el sentimiento general en su comunidad de práctica (oficiales militares) al respecto?

“Si bien no estoy bien ubicado para conocer el sentimiento general entre la comunidad de oficiales militares sobre este tema, sí sé que se está siguiendo de cerca la dinámica evolutiva en juego. Los oficiales militares retirados han sido más visibles en sus comentarios, mientras que los oficiales militares de alto rango han seguido haciendo hincapié en el juramento que el ejército estadounidense tiene de apoyar y defender la Constitución. En mi opinión, los acontecimientos de la semana pasada representan la crisis más aguda en las relaciones civil-militares que hemos visto en décadas”.

-Hay cierta incomodidad con la misión de orden civil entre algunas tropas de la Guardia Nacional, muchas de las cuales se han movilizado recientemente dentro de los EE. UU. en mayor medida que en cualquier momento anterior de la historia, incluso desde la era de los derechos civiles. ¿Qué impacto cree que podría tener esto en la percepción de la orden militar?

“Muchos estudiosos de las relaciones civil-militares están preocupados de que el uso de las Fuerzas Armadas como hemos visto sitúe a las Fuerzas Armadas bajo una luz política y partidista. Esto es preocupante, ya que la institución militar mantiene su legitimidad a los ojos del pueblo estadounidense cuando sigue siendo apolítica y no partidista”.

-El espectáculo de las fuerzas de la ley desalojando con violencia a los manifestantes pacíficos, para que Trump pudiera caminar libremente hacia una iglesia cercana, parecía confirmar que el presidente está dispuesto a usar el ejército para promover sus objetivos políticos. ¿Es esto una preocupación para el Pentágono?

“Si bien las tropas de la Guardia Nacional y el servicio activo no estuvieron directamente involucradas en el desalojo de los manifestantes en Lafayette Square la semana pasada, su proximidad al evento, junto con la presencia del Secretario de Defensa y el Presidente del Jefe Conjunto en el séquito del Presidente, fue profundamente preocupante para muchos en la comunidad intelectual de Defensa. Esta preocupación probablemente llevó a las declaraciones inmediatas de los líderes del Pentágono a distanciarse de la toma de decisiones que impulsó lo que vimos, especialmente la conferencia de prensa del Secretario, donde cuestionó la afirmación de la necesidad de soldados en servicio activo en las ciudades de Estados Unidos, así como memorandos enviados por altos mandos militares a la totalidad de los efectivos con respecto a la obligación de apoyar y defender la Constitución de los Estados Unidos”.

-Las imágenes escalofriantes capturadas durante el desalojo de los manifestantes frente a la Casa Blanca impactaron profundamente en la opinión global. ¿Cómo afecta esto a la reputación de los Estados Unidos a nivel mundial? ¿Estas imágenes implican un peligro futuro para los estadounidenses (incluido el servicio al personal militar y sus familias) en el extranjero?

“Las imágenes del desalojo de los manifestantes continuarán resonando en una multitud de problemas y audiencias. Desde mi punto de vista, se destacan dos, ambos relacionados con los costos de reputación incurridos por los eventos de la semana pasada. Primero, los críticos de los Estados Unidos argumentarán que existe una brecha de credibilidad entre lo que declara el Gobierno de los Estados Unidos sobre la preservación de los derechos civiles, comparado con lo que realmente están viendo en la televisión y online. Será muy difícil para Estados Unidos criticar a China por cuestiones de derechos humanos y derechos políticos en lugares como Hong Kong, sin que China y Rusia invoquen los eventos de la semana pasada para señalar la ‘hipocresía’ percibida del sistema estadounidense. Esto no es en modo alguno un intento de hacer un argumento de equivalencia moral entre los EE.UU. y China, sino simplemente un ejemplo ilustrativo de cómo se pueden usar episodios breves y discretos como Lafayette Square contra los EE. UU. en un público mucho más amplio y global. Segundo, el otro desafío que plantean las crisis actuales para los Estados Unidos es que nuestro sistema de relaciones civil-militares (como vemos en la mayoría de las democracias) enfatiza la autoridad civil sobre los militares, la necesidad de que los militares respeten los derechos humanos y civiles, y para que los militares sigan siendo apolíticos en asuntos políticos internos. Continuamente enseñamos estas normas en los ejércitos que intentamos construir y apoyar en el Sur Global, donde estas normas no siempre fueron la forma en que se hicieron las cosas. Estos socios podrían cuestionar este modelo si perciben, aunque de manera incorrecta, que Estados Unidos no practica los valores que defiende. No creo que este sea el caso, pero Estados Unidos tendrá que trabajar muy duro ahora para luchar contra esa percepción”.

-Los líderes del establecimiento militar estadounidense trazaron una raya en la arena la semana pasada, organizando una ‘rebelión cortés’, aunque inconfundible, contra la respuesta de línea dura del presidente Trump. Cada miembro del ejército de los Estados Unidos hace un juramento para apoyar y defender la Constitución (que incluye el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica). ¿Todavía es posible bajo la Administración actual hablar sobre esto sin temor a represalias?

“No sé si caracterizaría la amarga división de la política como un estado de rebelión. En mi conocimiento, el problema es menos acerca de las órdenes que se dieron, y más una preocupación por las posibles órdenes que podrían llegar y que pondrían al ejército estadounidense en una posición desafiante en medio de lo que podría ser una gran crisis política. Afortunadamente, no nos acercamos tanto a ese Rubicón. Los líderes superiores (y todos aquellos que trabajan en el gobierno) deben ser -y siempre esforzarse por ser- líderes de carácter moral y ético. En nuestro sistema, el Presidente (no solo este Presidente), tiene el poder de relevar a los cargos políticos de confianza de sus trabajos, y de acuerdo con nuestra Constitución, el Presidente es el Comandante en Jefe. Sin embargo, el ejército de los EE. UU. está capacitado para comprender las múltiples leyes nacionales e internacionales que proporcionan los marcos legales para realizar la actividad militar. Nadie está obligado a seguir una orden ilegal”.

-El general Mattis dijo que “estamos presenciando las consecuencias de tres años sin un liderazgo maduro”, incluso llegando a aludir a las prácticas nazis en referencia al presidente Trump. Esta ha sido la primera vez que el general Mattis habla en contra del presidente. ¿Han llegado los líderes militares a un punto de quiebra?

“Si bien no puedo hablar por la totalidad del liderazgo militar, activo y retirado, la crisis actual ha llevado a un volumen de comentarios sobre las relaciones entre civiles y militares que no se han visto durante décadas, si es que alguna vez lo han hecho. También debemos recordar que los oficiales militares retirados tienen el derecho de expresar sus puntos de vista, pero también ha sido un área donde hemos visto un papel más pronunciado de los oficiales militares retirados haciendo comentarios sobre temas desde hace algún tiempo, desde las Elecciones Presidenciales de 1992. Para muchos estudiosos de las relaciones entre civiles y militares, esto se ve como un desarrollo preocupante, ya que da la apariencia de que los afiliados a las Fuerzas Armadas pueden tener inclinaciones partidistas”.

-Trump ha insistido en la táctica del insulto a los militares que no están de acuerdo con sus acciones, especialmente a través de ataques ad hominem. Piense en Mattis, Esper, McMasters y Crozier como puntos particularmente bajos. ¿Cómo deberían reaccionar los militares ante un comportamiento tan vergonzoso cuando no están de acuerdo con Donald Trump?

“Los militares deben mantener su profesionalismo en todo momento, sin importar el contexto. El gran erudito Eliot Cohen escribió un libro llamado Comando Supremo donde habló sobre la idea de un ‘diálogo desigual’ entre los líderes civiles y los comandantes militares. Si bien los militares pueden proporcionar recomendaciones y debatir cuestiones, la autoridad civil emite las órdenes que deben seguirse”.

-El presidente Donald Trump ama los desfiles militares y citando la película Patton, ¿este tipo de despliegues se corresponde con la idea de un ejército moderno para los estadounidenses?

“Si bien no puedo hablar por el presidente Trump, creo que se vio profundamente afectado al presenciar un desfile del Día de la Bastilla con el presidente Macron de Francia hace unos años. Estados Unidos, históricamente, no practica este tipo de boato militar, y no lo ha hecho durante bastante tiempo. Creo que el último gran desfile militar en Washington DC fue después de la Operación Tormenta del Desierto, hace casi 30 años. Creo que la última parte de su pregunta aborda un tema más amplio: ¿cómo conceptualizan los estadounidenses su Ejército ahora, y cómo ha cambiado eso con el tiempo? Menciono esto porque el servicio militar ya no es el mecanismo de experiencia compartida que alguna vez fue. Una vez que los EE. UU. pasaron de ser reclutas militares a una fuerza totalmente voluntaria, los militares se separaron más de la experiencia y la interacción social del estadounidense promedio que antes. Este es un problema que muchos están tratando de resolver: ¿cómo conectar mejor a la comunidad militar con la comunidad más amplia de ciudadanos a quienes sirve?”

-Por curiosidad, ¿qué opina de la creación de la Fuerza Espacial de los Estados Unidos?

“No he tenido experiencia formal con el proceso de creación de la Fuerza Espacial, pero creo que es un movimiento prudente con respecto a la mayor dependencia de nuestra sociedad en la tecnología espacial para la vida cotidiana, así como la voluntad de otras naciones de militarizar el espacio para propósitos nefastos”.

-El Mayor General del Ejército de EE.UU. Thomas Carden, General Adjunto de la Guardia Nacional de Georgia, dijo a los medios que él cree que en Estados Unidos no deberían acostumbrarse, o aceptar, que miembros del servicio uniformados de cualquier rama, tengan que verse en una posición en la que necesitan proteger a los ciudadanos dentro de los Estados Unidos de América. ¿Estamos ante un posible cambio en el papel militar de Estados Unidos si el presidente Trump es reelegido en noviembre?

“No creo que veamos un cambio en el papel de los militares estadounidenses sin importar los resultados de las elecciones de noviembre. Si bien es probable que una Administración Trump piense en asuntos militares de forma diferente a una Administración Biden, el papel de los militares seguirá siendo el mismo sujeto a una revisión completa de la ley existente … No veo un Congreso altamente polarizado que persiga una línea de esfuerzo para reescribir la ley de los Estados Unidos en este propósito”.

-Richard V. Spencer, exsecretario de la Marina, escribió que el presidente Trump “tiene muy poca comprensión de lo que significa estar en el ejército, luchar éticamente o ser gobernado por un conjunto uniforme de reglas y convenciones”. Trump no es el primer presidente de origen civil … ¿Qué cree que lo hace único a este respecto?

“Tiene razón en que el presidente Trump no tiene servicio militar, y a medida que nos alejemos cada vez más de la generación Baby Boomer y del borrador de la era militar que terminó a principios de la década de 1970, seguirá siendo así. Curiosamente, sin embargo, las guerras de Irak y Afganistán han creado una nueva generación de veteranos que son cada vez más activos en la política legislativa en la Cámara y el Senado. Pero como sabemos por la historia, la experiencia militar no es un requisito previo para la grandeza presidencial. El presidente Franklin Roosevelt y Abraham Lincoln se manifestaron como tales”.

-El presidente Trump ha dirigido la eliminación de más de una cuarta parte de las casi 35.000 tropas estacionadas en Alemania en los próximos meses, y limita la presencia de los Estados Unidos allí a 25.000 tropas. ¿Cree que tales medidas dañarán significativamente la seguridad nacional de los EE. UU. y fortalecerán la posición de Rusia en detrimento de Estados Unidos?

“Si bien no he tenido ninguna participación en esta decisión, sigo preocupado porque este es otro punto que tensará las relaciones transatlánticas. Los valores del orden posterior a la Segunda Guerra Mundial, la democracia, el capitalismo de libre mercado y el liberalismo internacional se protegen y preservan mejor cuando Estados Unidos y Europa están unidos en un propósito común y una causa común. A pesar de todos sus defectos, la OTAN es la alianza más importante de la historia, y lo sigue siendo hasta el día de hoy … pero su futuro debe cuidarse y mantenerse, y no darse por sentado”.

-Las encuestas militares oficiales muestran que cada vez menos jóvenes estadounidenses consideran al ejército como una carrera o como un paso de transición, solo un 12.5%, el número más bajo en una década, disminuyendo desde 2018. ¿Por qué cree que esto está sucediendo?

“Si bien difiero la profundidad del conocimiento de este tema a aquellos en el ejército que se centran en el reclutamiento y la atención, hay muchos factores que pueden influir en el interés en el ejército. Por ejemplo, los militares pueden tener más dificultades para reclutar cuando la economía es fuerte. Por el contrario, los militares tienden a mejorar con el reclutamiento cuando la economía no está bien. Además, las guerras en Irak y Afganistán pueden tener cierta influencia, pero no creo que este sea un factor dominante. Creo que el problema más grande es uno al que hice referencia anteriormente: la brecha emergente entre los militares y la sociedad a la que sirve. Es menos probable que las personas sirvan si su conocimiento de las fuerzas armadas se limita a las películas y lo que ven en la televisión”.

-¿Cómo imagina el futuro del ejército estadounidense?

“El ejército estadounidense, como todos los militares, se encuentra en un punto de inflexión. Mientras que la Guerra Fría se definió por la bipolaridad entre Occidente y el mundo comunista, y la era posterior a la Guerra Fría se definió por un mundo unipolar de un Estados Unidos indiscutible, seguido de la participación liderada por Estados Unidos en numerosas guerras en el Medio Oriente después del 11 de septiembre, existe la sensación de que estamos en una nueva era … una que se definirá cada vez más por la competencia entre los EE. UU. y China, un escepticismo emergente del orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial y un cambio hacia el populismo que no favorece los enfoques multilaterales utilizados en los últimos 75 años. Cómo diseñar un ejército para tener éxito en ese contexto es muy desafiante, y es un reto que enfrentan todas las fuerzas militares, no solo los Estados Unidos. Hay una frase famosa sobre el pronóstico futuro que dice que “nunca se puede estar completamente en lo cierto acerca de lo que será el futuro … la esperanza es no estar demasiado equivocado cuando llegue para que se pueda reaccionar en consecuencia”. Desde ese punto de vista, la prudencia y la humildad son primordiales”.