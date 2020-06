Ya cayó uno

Ha sido detenido en Cabo Verde uno de los hombres de Maduro, Alex Saab, colombiano, de origen árabe. Según los servicios de seguridad norteamericanos está relacionado con contrabando de oro y petróleo y es sospechoso de ser el principal –o uno de ellos- testaferro del régimen chavista. Al parecer, el avión privado venezolano en el que viajaba tomó tierra en Cabo Verde para repostar; volaba con rumbo a Turquía. ¿Les recuerda algo esto? A mí, sí. Delcy la Fea hizo escala en Barajas, en un vuelo que al parecer enlazaba con un aeropuerto de Turquía, con al menos quince maletas muy pesadas. El suceso permanece olvidado en los periódicos, pero no en los juzgados. ¿Qué les pasa a los maduros? ¿Por qué no usan aviones de mayor rango y así no tendrían que parar en aeródromos intermedios? Alex Saab, según sostienen los americanos, está complicado en graves casos de corrupción y aparece en la lista negra del FBI, la DEA y la CIA, que viene a ser la misma, digo yo. En esa lista están a punto de entrar ilustres ignorantes españoles; o a lo mejor demasiado listos. La propia Delcy la Fea, ministra de Maduro, no puede viajar a Europa (menos a España, claro) sin ser detenida. Todavía no se sabe si lo que traía era oro, papeles o las dos cosas. Sí se sabe que las maletas, que fueron trasbordadas de Madrid a Turquía, o vete tú a saber qué fue de ellas, eran muy pesadas. Cada vez se estrecha más el cerco a los testaferros de Maduro. Les queda Venezuela, Cuba, Irán y poco más porque se dice que Rusia tampoco los quiere. Cayó uno de los pájaros. ¿Caerá algún jilguero español? Se habla mucho de ciertos podemitas y de algún socialista de ojitos dormilones, pero la lista española no ha salido todavía. No sé, a mí empieza a olerme esto a chamusquina.