El Fimucité resiste y trae a Tenerife la música de ‘La Casa de Papel’

El Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife (Fimucité) se ha convertido en “la resistencia” de este género en el mundo y, en esa línea, homenajeará a la serie española La Casa de Papel en dos citas diferentes, algo inédito en su historia. “Con Fimucité no ha podido ni esta pandemia”. Así lo aseguró ayer el director del Festival, Diego Navarro, quien subrayó que, tras una reinvención y una reorganización en tan solo cuatro meses “épicos”, supone un “hito” la viabilidad de la decimocuarta edición del certamen, el más antiguo de Europa de este tipo, entre el 18 y el 27 de septiembre de este año.

Los compositores de la banda sonora de La Casa de Papel, Manel Santisteban e Iván Rodríguez Lacámara, han ultimado durante las últimas semanas, junto al propio Navarro, el estreno mundial el 25 de septiembre de La Casa de Papel: en concierto, un proyecto que simboliza lo que ha significado resistir el embate de la Covid-19 y convertir en realidad esta edición, añadió el director tinerfeño. “Por primera vez en la historia del Festival se repite el mismo programa de concierto de cara a las dos grandes citas sinfónicas”, destacó Navarro, dado que el concierto se repetirá al día siguiente, 26 de septiembre, como una “muestra de consideración” al público.

De hecho, en función de la venta de entradas, Navarro no ha descartado una posible tercera y última función del concierto.

La cantante Cecilia Krull interpretará, junto a la Orquesta Sinfónica de Tenerife, el tema de cabecera de la serie, My life is going on, y tanto Santisteban como Rodríguez Lacámara interpretarán durante el mismo concierto varias piezas al piano.

Fimucité iniciará así un “viaje musical” durante el concierto que repasará las cuatro temporadas de la serie, una aventura “a la altura” de la acción trepidante y las “grandes emociones” de cada episodio, ha asegurado Navarro.

El director presentó el homenaje a la serie del creador Alex Pina, ocultando su rostro durante unos segundos con la icónica máscara de la serie: “Era obvio que este momento iba a llegar. Ustedes lo sabían, ¿verdad?”, dijo con ironía.

La Laguna será también más protagonista que nunca en esta edición, según Navarro, y acogerá el viernes 18 de septiembre en su Teatro Leal el concierto de apertura, Cotton Club Diva, en el que la cantante Esther Ovejero y la música jazz homenajearán al club nocturno de Nueva York y a temas de “grandes divas” de la música.

Scorsese after hours supone el regreso de la Pop Culture Band en una propuesta “única” que selecciona las canciones que el director norteamericano Martin Scorsese empleó en algunas de las secuencias más famosas de sus películas, que se ofrecerá en el Teatro Guimerá.

El coro polifónico de la Universidad de La Laguna ofrecerá, asimismo, el recital Cinemass, que repasará distintos temas, como el Gabriel’s Oboe del recientemente fallecido compositor Ennio Morricone.

Además, el mismo sábado 26 de septiembre, antes del concierto de La Casa de Papel, se entregarán en el Auditorio de Tenerife los III Premios de la Música para el Audiovisual Español, cuyos ganadores se darán a conocer el 3 de agosto.