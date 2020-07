EN VIVO Alcorcón-CD Tenerife

Tras disputarse los primeros 45 minutos, ni el CD Tenerife ni el Alcorcón han logrado encontrar el camino de la portería en un duelo en el que ambos se juegan buena parte de las opciones de clasificarse para jugar la promoción de ascenso.

Tal y como estaba previsto, volvieron al once inicial Dani Lasure, por Isma López en el extremo zurdo, y Alberto por un Sipcic que no pudo jugar por sanción. Sin embargo las novedades de Rubén Baraja no quedaron ahí. La gran novedad de la formación titular fue la ausencia en el lateral derecho de Luis Pérez, por lo que Shaq Moore fue el que ocupó el costado diestro de la defensa.

El encuentro durante gran parte de la primera parte fue muy poco atractivo, propio de dos equipos que en este tramo final de la competición se están jugando mucho. Aburrido y con pocas ocasiones de gol. Las mejores correspondieron para el equipo local, mientras que los blanquiazules se mostraron muy incómodos. Tanto que en apenas 12 minutos de partido, ya dos jugadores del Tenerife habían sido amonestados (Aitgor Sanz minuto 6 y Dani Lasure minuto 12).

Las ocasiones más destacadas de la primeta mitad se repartieron una para cada lado. Dani Gómez tuvo la más clara en el minuto 15 cuando casi aprovechó un balón dividido para marcar. Finalmente sacó sobre la línea de gol un defensa del Alcorcón.

En el 38 fue Ortolá el que salvó a su equipo al desbaratar un mano a mano contra Arribas. También pudo marcar el equipo madrileño en esta ocasión, pero lo cierto que no hubo más alternativas, ni tampoco juego.

Tweets by CDTOficial