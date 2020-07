Eustaquio Villalba: “El hotel de La Tejita, como el Mamotreto, debe demolerse todo”

“Todo lo que se ha edificado en el hotel de La Tejita, como pasó con el Mamotreto, tiene que demolerse todo”, así de rotundo se manifestó Eustaquio Villalba, histórico dirigente de ATAN (Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza), la primera que denunció ante el juzgado la construcción del complejo hotelero por afectar a “un paraje natural de dunas, único en la isla de Tenerife”, comentó ayer en Onda Tenerife.

Villalba destaca la iniciativa de los dos activistas que durante 12 días estuvieron encaramados en las grúas de construcción y que finalmente lograron paralizar las obras: “Son unos héroes, se jugaron la vida para lograr algo que Costas dio largas pese a la orden ministerial”, recordando, además, que la revisión del deslinde de la servidumbre de protección tenía que haberse realizado en enero de 2019, justo un par de semanas después de que el Ayuntamiento de Granadilla le diera la licencia municipal de obras, en un acto que el consejero Valbuena calificó de “sospechoso”.

Villalba dijo no saber que plazos hay para que se conozca el nuevo deslinde anunciado, y si este será de 20,100 o 200 metros, porque “con Costas nunca se sabe”. Asimismo, añadió que “si se tratara de una casa, ya verías como pronto actúa”, sentenció

Recordó el dirigente de ATAN que “no se trata solo si invade o no el dominio público marítimo-terrestre, pues es que este hotel es un atentado para un paraje único en la Isla por su paisaje dunar, dentro de un espacio protegido como el de Montaña Roja”, por lo que apuntó a la necesidad de “demoler todo lo construido”, algo que no se hizo en otras promociones de la misma empresa Viqueira en la zona:.“No habrá sido -dijo- porque no nos opusimos, pero en aquel momento nuestras protestas no tuvieron el eco que han tenido la de los dos activistas, los dos héroes que se subieron a las grúas”, comentó.

Para Eustaquio Villalba, sobra la construcción de hoteles en Tenerife, ya no solo el que se quiere construir en la Punta de Abona, sino en casi todos sitios, porque “no podemos seguir recibiendo 16 millones de turistas en unas Islas con dos millones, no podemos recibir en Canarias más turistas que un país tan grande como Tailandia”, puso como ejemplo. Además, se mostró contrario a la construcción del puerto de Fonsalía, pues “con Los Cristianos basta, si hacen como tenían que haber hecho una buena vía de acceso y no una calle llena de bares y chiringuitos turísticos”.