La gran carrera digital europea tendrá acento canario

En 1983, Nancy G. Brinker fundó en Dallas una organización solidaria después de perder a su hermana por un cáncer de mama, y convocó la primera Carrera por la cura (Race for the cure). Aquella primera cita contó con 800 participantes y hoy, casi 40 años después, se ha convertido en un acontecimiento que reúne a más de un millón de personas en más de 140 ciudades de todo el mundo para celebrar la vida, recaudar fondos y pedir inversiones y mejoras en la investigación y el tratamiento del cáncer de mama.

En la edición de este año, la Fundación canaria Carrera por la Vida, la iniciativa solidaria que preside Brigitte Gypen y que trabaja para concienciar sobre la importancia de la detección precoz del cáncer de mama y servir de instrumento para cubrir las necesidades y las demandas de las personas afectadas y sus familias, será la organización encargada de coordinar y promover en España la popular carrera, prevista para los días 25, 26 y 27 de septiembre. Dados los efectos de la pandemia y las restricciones sanitarias, la celebración de este año no podrá ser presencial, por lo que las redes sociales se convertirán en el medio para unir Europa en una carrera digital que permita recaudar fondos y visibilizar la lucha contra esta enfermedad.

“En marzo, en plena pandemia, ya fuimos conscientes de que este año resultaría imposible reunir a las 5.000 personas del año pasado en el Sur, así que nos pusimos a buscar alternativas. Hablé con Jurgen Vanpraet, director de Think Pink Europe (plataforma que aglutina a colectivos y fundaciones de 30 países) y me comentó que todas las organizaciones en Europa tenían el mismo problema. Convocó una gran reunión telemática y propuso hacer la carrera digital más grande que se haya realizado en el continente”, explicó a este periódico Brigitte Gypen.

En los tres días previstos para desarrollar la singular iniciativa se emitirán en directo las actividades que se desarrollen en diferentes ciudades. Pueden ser bailes, caminatas, entrevistas a oncólogos y un largo etcétera de acciones. Serán 72 horas trepidantes, pero las actividades ya se pueden visualizar en la red.

Los participantes deben inscribirse y darse de alta en www.carreraporlavida.org. Deberán completar sus datos personales (nombre, apellidos y un correo electrónico) y abonar cinco euros para obtener el dorsal que acredita su participación. La inscripción puede ser individual o colectiva (grupos de empleados, equipos deportivos o empresas, por poner algunos ejemplos). Entre las altas registradas ya figuran el presidente del Cabildo, Pedro Martín (que lucirá el dorsal 1) y el alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, que ha creado un grupo en su municipio.

Una vez realizada la inscripción, se pueden subir a la página fotos, mensajes o vídeos como el “paseo solidario” que ha publicado una joven tinerfeña con su perro. La estructura de la iniciativa se presta a fomentar “piques sanos” entre distintos grupos, ciudades, autonomías y países, en la búsqueda de las ideas más originales y la mayor implicación posible. “Será un gran libro abierto, donde se pondrá a prueba la creatividad de los participantes”, definió la presidenta de la Fundación canaria Carrera por la Vida.

“Queremos teñir de rosa a Europa y se visualizará más la red y la labor que desarrolla, pero lo más importante es que la población se identifique con lo que defendemos”, subrayó Brigitte, que reconoció que organizar la prueba a escala nacional es una “responsabilidad tremenda”. “Nuestro plan de ataque es empezar aquí, donde estamos muy arraigados y a partir de ahí abrir todo el abanico, primero al resto de las islas y luego a todo el país, y para activar toda esa gran cadena tenemos dos meses”. En esa labor le acompaña un grupo entusiastas colaboradores, entre ellos Ángel Pérez, coordinador de la campaña y autor del lema de tan singular edición: “Este año caminamos con el corazón”.

La Fundación canaria Carrera por la Vida-Walk for Life ha cumplido 15 años en su compromiso de concienciar y recaudar fondos que van destinados a asociaciones, servicios, iniciativas asistenciales y de investigación para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y que le permitan su recuperación, tanto física como psicológica, en el menor plazo de tiempo posible. Sus fondos económicos dependen íntegramente de las actividades desarrolladas por los voluntarios y las donaciones de colectivos y empresas. De entre todas las acciones destaca la celebración de la Carrera por la Vida, que en sus 15 ediciones se ha situado como un referente social en Canarias por su alcance en participación (en las últimas convocatorias se han sumado más de 5.000 personas), pero también en materia de recaudación y en visibilización social y mediática de la realidad, demandas y necesidades de las personas afectadas por el cáncer de mama.

La cita del año pasado en Playa de Las Américas contó con la participación del director de Think Pink Europe, que reconoció no haber visto un ambiente festivo parecido en ningún otro punto del continente y definió la propuesta tinerfeña como “la fiesta de la vida”, a la que puso como ejemplo al resto de organizaciones europeas.

La crisis sanitaria de la Covid-19 ha agravado la situación socioeconómica de los sectores de población más vulnerables, entre ellos el de las personas que han recibido el diagnóstico o se encuentran en tratamiento por un cáncer de mama, perjudicadas por bajas laborales, disminución de ingresos, despidos o invalidez. Además, la crisis sanitaria y económica provocada por el coronavirus impedirá la celebración presencial de numerosas actividades programadas por la Fundación, incluida la de su acto central, la 16 edición de la Carrera por la vida. Por primera vez, no veremos la gran marea rosa y solidaria que une los municipios de Adeje y Arona.

No obstante, los objetivos se mantienen intactos. El equipo de voluntarios y colaboradores que dirige Briggitte Gypen trabaja para que la convocatoria de 2020 sea un éxito. De momento prefiere no dar una cifra aproximada de participantes, pero saben que serán miles. La cuenta atrás para la gran carrera digital de Europa ya ha comenzado en la página www.carreraporlavida.org.