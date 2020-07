“La ocupación turística de julio y agosto nos hará prepararnos de cara a septiembre u octubre”

En la segunda entrega de la entrevista de DIARIO DE AVISOS con el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres evalúa la situación sanitaria y social que deja la pandemia y sus predicciones de futuro. La incertidumbre ante el avance del coronavirus no permite anticipar cuál será el escenario para los próximos meses, pero de haber un nuevo confinamiento, el presidente cree que será “catastrófico” para la economía. Torres tuvo palabras de gratitud y reconocimiento para empresarios que quisieron guardar el anonimato durante los peores momentos de la pandemia, y que pusieron al servicio del Gobierno de Canarias sus contactos en China para conseguir traer vuelos directos con cargamentos de materiales sanitarios que resultaron providenciales.

– Estamos viendo un repunte de casos en España, y se ha barajado una posible vuelta a las fases de confinamiento. En Canarias el panorama por ahora no alcanza niveles alarmantes, pero, ¿está preparado el Archipiélago en caso de posibles rebrotes?

“Estamos preparados indudablemente con mecanismos que hacen que la propia Consejería de Sanidad ya haya dicho que hay material adquirido para una situación como la que tuvimos, al menos para tres meses. Es decir, que hay un stock, hay una atención primaria que está reforzada, hay un mecanismo de vigilancia, hay rastreadores que hacen control todos los días… De resto, sobre todo, será según cómo evolucione la pandemia. Es algo desconocido…”

– ¿Ha vuelto a reunirse el Comité Científico?

“Ahora todo se ha centralizado en la Dirección General de Salud Pública, lo que no significa que no se pueda activar el Comité Científico si así se precisa. Con la nueva normalidad ya vienen las competencias básicamente a la Consejería de Sanidad. Y ahora en España lo que estamos teniendo es la aparición de brotes, motivados fundamentalmente por actitudes poco responsables de masas de personas que no se separan físicamente y que no usan la mascarilla en lugares donde deben hacerlo, principalmente en fiestas”.

– ¿Es partidario de imponer el uso obligatorio de la mascarilla pese a cumplirse la distancia interpersonal?

“Cuando sea preciso hacerlo, sí. En este momento, la respuesta de Canarias no hace necesario el uso permanente de la mascarilla. Lo decidirá Salud Pública y hasta que no esté redactado el texto…”

– ¿Le preocupa la falta de concienciación en el resto de Europa sobre el uso de mascarilla? España está siendo el país más exigente en este sentido y ese refuerzo de la obligatoriedad hizo caer reservas hoteleras en Baleares…

“Que caen las reservas es obvio, precisamente porque hay países donde no se usa la mascarilla obligatoriamente, solo en el transporte colectivo. Aquí somos más exigentes y, por tanto, cada situación tiene que llevar consigo la respuesta y la nuestra es una, la de Cataluña es otra y la de Aragón es otra. Cada uno tiene sus circunstancias”.

– El debate de la vulnerabilidad de Canarias ante el coronavirus por la afluencia de visitantes ha ido tomando fuerza. De hecho, el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, dijo que los controles en puertos y aeropuertos son insuficientes. ¿Cómo se puede reforzar esa vigilancia?

“Canarias fue la comunidad con los resultados más favorables en la pandemia, 162 personas terminaron falleciendo, si no me equivoco en el número final, frente a comunidades en las que con igual población eran miles y miles los fallecidos. ¿Por qué fue la más favorable? Creo que ayudó la experiencia acumulada de enero y febrero, nos adelantamos, y por supuesto, la distancia con el continente. Pero es que Canarias, sin ninguna duda, ha sido la comunidad más exigente con los controles, fuimos la primera en imponer la firma de una declaración jurada al que llegaba de fuera, acogiéndose a lo que permitía el decreto para poder viajar. Fuimos los primeros que hicimos los controles térmicos; después de nosotros, lo hicieron otras comunidades”.

– ¿Siguen defendiendo que la solución pasa por los test en origen?

“Es evidente lo que ocurre con las fronteras abiertas y por eso es importante también lo de los PCR. Nosotros estamos intentando que también lo vean las autoridades sanitarias internacionales, porque con PCR la situación de la contagiosidad es bastante menor. Fuimos también los primeros en demandar los test en origen o, en su defecto, en destino. Luego se sumaron Andalucía, Madrid, Baleares… Por tanto, nadie podrá decir que no lo hemos peleado, pero no dependía de nosotros. Y lo que dependía de nosotros lo hemos activado y lo hemos puesto en funcionamiento, pero estamos a expensas de que la normativa de la UE y la estatal lo permitan”.

– ¿Dónde ha quedado lo de los test en destino?

“Nosotros cuando aprobamos el acuerdo de Gobierno para la nueva normalidad terminábamos diciendo que Canarias arbitraría los mecanismos sanitarios que fueran precisos de acuerdo a la situación de la evolución de la pandemia, y yo creo que, según como vaya caminando, y como ahora estamos asistiendo a brotes y rebrotes, pienso que tienen que darse algunos pasos. Hemos visto que en Francia se van a hacer controles en los aeropuertos, controles serológicos, Lufthansa obliga a los pasajeros a que se hagan test antes de subir al avión… El camino es el test, es la única fórmula fiable, nosotros tomamos la temperatura, tenemos un vigilante visual, una declaración escrita en la que se comunica si tiene o no síntomas, pero eso no evita que puedan entrar y de hecho han entrado positivos. Porque la única prueba clara es el PCR”.

– La respuesta a la pandemia también pasa por el refuerzo del sistema sanitario. Los profesionales están en pie de guerra en toda España, también en Canarias. ¿Se tendrán en cuenta sus reivindicaciones?

“Hemos hecho un esfuerzo económico muy importante en el área sanitaria, podremos estar hablando de cerca de 100 millones de euros extrapresupuestarios ya gastados por el Gobierno de Canarias a consecuencia de la Covid en un área que siempre tiene un gasto ejecutado mayor que el que aparece en el presupuesto. Por tanto, el esfuerzo económico que realiza el Gobierno de Canarias para la Sanidad pública es relevante y más que haremos. Por eso del importante fondo no reembolsable, de más de 300 millones, 260 son para Sanidad, y hemos reforzado la atención primaria. Además, hay un nuevo consejero que está sentándose ya con los agentes sociales y los sindicatos para poder mejorar también la respuesta de acuerdo a los recursos humanos en un área especialmente importante”.

– Sobre el Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC), dotado con 42 millones y que fue aprobado recientemente por el Consejo de Ministros, ¿qué valor tiene para su Gobierno?

“Le voy a dar el valor que tiene. Durante los años del PP del 2012 al 2018 nos lo retiraron. Son 42 millones de euros especiales para Canarias como comunidad específica y que ante un presupuesto prorrogado lo hemos logrado no solamente mantener sino adelantar. El año pasado fue en septiembre y ahora es en julio. Ha habido muy buen quehacer de la ministra de Trabajo y sensibilidad por la Administración”.

– Y en relación al Pacto y al Plan para la Reconstrucción, ¿qué papel le concede en esta crisis?

“El Pacto se empezó a negociar y se terminó el 30 de mayo de 2020 después de muchos encuentros y un mes intenso de negociación. Y el Plan, el Plan no ha terminado, empezó el 14 de marzo con las medidas que tomó el Gobierno de Canarias para ayudar a los autónomos, a las personas que tenían que pagar un alquiler social, a las personas que recibían una renta mínima en Canarias a través de un ingreso extraordinario, a quienes han recibido fondos para salir de la economía sumergida, a los niños que se quedaban sin comedores escolares cuota cero, y todo eso, son fichas financieras que ha ido tomando el Gobierno de Canarias en todo este tiempo y que va a seguir tomando. Por ejemplo, ya hemos aprobado el que sigamos con las tarjetas monederos para los 13.908 niños que están en cuota cero. Estamos hablando de algo más de 3’2 millones de euros entre los dos meses, que son fondos que pone el Gobierno de Canarias, extrapresupuestarios”.

– ¿Y en ese pacto, van todos a una?

“El Plan es un documento vivo que vamos a concluir llevándolo al Parlamento y aprobándolo allí, pero cada semana se toman medidas que forman parte del Plan. A día de hoy, acumula cerca de 300 acciones realizadas y sugeridas por organizaciones sindicales, económicas, incluso partidos políticos, que pueden estar cercanas a los mil millones de euros. Cuando escucho a CC afirmar que han sido 45 días de parálisis, es justamente todo lo contrario, junio ha sido el mes de las definiciones. Porque en el mes de junio es cuando se aprueba el Real Decreto Ley para que Canarias use el superávit. Eso es histórico, es la primera vez que podemos usar esos casi 400 millones”.

– ¿El uso del superávit ya es efectivo?

“Está aprobado, lo que pasa es que debe convalidarse en el Congreso de los Diputados. Son 400 millones que no se destinarán a deuda sino a los servicios básicos esenciales. En ese mismo Real Decreto se apunta que Canarias no tiene que cumplir con los límites de endeudamiento que el Gobierno de España había impuesto para 2020, se mantienen las cuotas para el año 2019, estamos hablando de 300 millones de euros añadidos que no tenemos que dedicar a deuda”.

– ¿Cuál es su relación con Sánchez, siguen hablando a menudo?

“Le confieso una cosa, la última vez, la semana pasada, el presidente me llamó creo que estando de gira en Alemania. Contactamos por un tema del Consejo de Ministros. Los contactos son frecuentes. Con el ministro Ábalos, por ejemplo, tenemos en la agenda el tema de los precios de los aviones con la Península, conservando la bonificación del 75% para los residentes, al objeto de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia esté vigilante para que no se produzcan vulneraciones en las tarifas”.

– ¿Cómo ve al presidente de España?

“Creo que ha tenido momentos muy duros, pero ha salido fortalecido de ellos. Ha sido un acierto tremendo tener la Conferencia de Presidentes. Fueron 14 semanas, 14 domingos seguidos en los que no falló ningún presidente en ninguna de las citas. Hubo momentos tremendos, donde las caras de los presidentes demostraban que estábamos ante una angustia vital y fue dando respuesta en todas esas reuniones a las peticiones que se hacían desde las comunidades. Y repito, fue una situación tremenda porque se estaba asistiendo al fallecimiento de mucha gente en nuestro país y cada día era peor al anterior hasta que conseguimos tocar techo y empezar a mejorar”.

– ¿Cree que Sánchez saldrá reforzado de esta crisis?

“La percepción de la ciudadanía es que ha tenido un presidente cercano en los momentos difíciles, que ha sufrido la situación en sus propias carnes, que ha visto el coronavirus en su entorno y que ha sufrido momentos tan complicados como intentar sacar adelante los decretos de alarma hasta el último instante”.

– ¿Considera que se anotó un éxito al acercar a Cs para conseguir su apoyo en la prórroga del estado de alarma?

“Yo creo que tenemos que hacer prevalecer la institución, los acuerdos institucionales sobre criterios de partido. Cuando eres el presidente del Gobierno de España, tienes un decreto en el que se juega la supervivencia de los ERTE, el que podamos tener actuaciones para comprar material con procedimientos directos, mecanismos que solamente caben en decretos de alarma, tú tienes que hacer casi lo imposible para preservarlo. Y en un momento determinado, cuando la oposición irresponsablemente lo que quería era hacer caer al Gobierno, arbitró mecanismos para conseguir los apoyos suficientes. El tiempo y la historia le darán la importancia que se merece a esa gestión, que creo que ha sido una gestión de un gran hombre de Estado”.

– Todo apunta a que se aproxima una crisis económica importante. ¿Qué podemos esperar en Canarias?

“El problema es que nos enfrentamos a la incertidumbre, porque esos son datos en los que caminaríamos sin que hubiera de nuevo un confinamiento. Pero si con la llegada de los fríos y el otoño tenemos una situación sin vacuna que exija de nuevo un confinamiento, el daño a la economía será definitivo. Sin embargo, a día de hoy, yo soy más optimista de lo que algunos lo son. Estamos en unos meses de julio y agosto con una buena ocupación por parte del turismo insular, turismo Peninsular… Pero son meses que van a hacer que nos preparemos para septiembre u octubre”.

– ¿Cuál sería la respuesta ?

“De lo que no sabemos. ¿Qué ocurrirá si el coronavirus regresa con fuerza y virulencia en otoño? No te sé decir. ¿Cómo vamos a reactivar ERTE de nuevo, cómo vamos a reactivar la economía que son de miles de millones de euros al mes sin ingresos públicos? ¿Cómo mantenemos las estructuras cuando no se producen ingresos tributarios? No quiero pensar en eso porque eso sería dramático. Y yo quiero ser optimista”.