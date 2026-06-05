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Torres valora la visita “histórica” del papa a Canarias y critica a la ultraderecha: “Piden la deportación de niños”

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática considera que la visita es "necesaria" y servirá para "dejar retratados" a quienes se oponen a la acogida
Torres pide a Clavijo un decreto con fondos propios para vivienda, sanidad y educación
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. DA
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El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha valorado la “histórica” visita del Papa León XIV a Canarias y ha criticado a la ultraderecha por pedir la “deportación” de niños, en referencia a los menores migrantes no acompañados.

En declaraciones a ‘Radio Canaria’ recogidas por Europa Press, el también ex presidente autonómico ha pedido evitar la polémica y buscar acuerdos ante este viaje.

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Al respecto, ha recordado la gestión de la llegada masiva de migrantes durante su etapa al frente del Gobierno de Canarias, un periodo en el que las relaciones con el país vecino eran “complicadas”.

Además, el ministro ha admitido que se cometieron “errores” y que hubo personas que quedaron desamparadas en la plaza de La Feria de Las Palmas de Gran Canaria, lo que obligó a buscar mecanismos habitacionales de urgencia como la apertura de hoteles ante las dificultades para usar instalaciones militares.

De igual modo, ha contrapuesto la postura del Papa, quien defiende que la regularización de los inmigrantes es un derecho y que se deben proteger los derechos humanos, con la de los partidos de ultraderecha.

Torres ha lamentado que estas formaciones políticas defiendan la deportación de los niños “donde llegan y les da igual en qué condiciones”, mientras que el Pontífice recuerda que estas personas son seres humanos a los que hay que atender.

Por este motivo, el ministro ha considerado que la visita del Papa es “necesaria” y servirá para “dejar retratados” a quienes se oponen a la acogida.

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