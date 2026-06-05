El rey Felipe VI y el presidente Sánchez acompañarán al papa León XIV en su histórica visita a Canarias

Finalmente será el rey Felipe quien despida al papa León XIV en el aeropuerto de Tenerife Norte el próximo viernes 12 de junio, al término de su visita a España. Aunque en un principio estaba previsto que fuera la reina Sofía quien se desplazara a Canarias para asistir a la ceremonia de despedida del pontífice, prevista a las 14.30 horas, Zarzuela comunicó que será finalmente el jefe del Estado quien acuda a la Isla.
Por otro lado, también se conoció ayer que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañará al pontífice en su encuentro del 11 de junio con migrantes, trabajadores y voluntarios que los atienden en el puerto de Arguineguín, en el sur de Gran Canaria, enclave al que llegan numerosas personas rescatadas en el mar durante sus travesías desde África en embarcaciones precarias.
El papa, que con este encuentro en el muelle pretende visibilizar la tragedia de la migración -que cada año se cobra cientos de vidas en el mar-, estará acompañado además por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres; y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. León XIV llegará a la Isla en avión y será recibido en la base aérea de Gando por el presidente del Gobierno junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el propio Ángel Víctor Torres.
Regalos, símbolos y tradición canaria
Otra de las protagonistas de la histórica visita del papa al Archipiélago serán las ofrendas simbólicas que se entregarán al pontífice. Durante su paso por Tenerife, el Cabildo ha anunciado que se le remitirá un mantel de calado canario y roseta, así como de una manta esperancera, ambas piezas elaboradas por artesanos de la isla.
La presidenta insular, Rosa Dávila, concedió este jueves al obispo de la diócesis nivariense, Eloy Santiago, los dos obsequios, que, en su opinión, reflejan el reconocimiento a la visita papal prevista para el próximo 12 de junio. En el caso de la manta esperancera -prenda tradicional de abrigo utilizada históricamente por campesinos y pastores para protegerse del frío-, Dávila señaló que simboliza el “calor” de los corazones de los tinerfeños, agradecidos por esta visita. El mantel ha sido elaborado por los artesanos Rosario Yumar Jacinto, maestra caladora, y Antonio Domingo Rodríguez Ruiz, maestro rosetero, técnica declarada Bien de Interés Cultural.
El obispo de Tenerife destacó que durante el acto principal de la visita, la misa en el puerto de Tenerife, se incluirán distintos guiños a la canariedad, entre ellos la ofrenda que realizarán cuatro personas ataviadas con trajes típicos de las cuatro islas que conforman la diócesis de Tenerife. Además, en el altar estarán presentes las reliquias del Padre Anchieta y el Hermano Pedro.
Aunque ha subrayado que hay poco margen para sorpresas, sí ha indicado que podría haber alguna durante la visita al obispado. Santiago señaló que lo importante es que, en su corta estancia en la Isla, el papa pueda conocer la realidad social, cultural y patrimonial de Tenerife.
Víctimas de abusos
Por otro lado, preguntado por un posible encuentro del Papa con víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia, después de que los afectados hayan remitido varias cartas solicitando una reunión durante la visita prevista a España, el obispo de Tenerife señaló que corresponde al Vaticano pronunciarse sobre esta cuestión. Explicó asimismo que este tipo de encuentros, cuando se producen, suelen comunicarse una vez han tenido lugar, por su carácter privado.
En todo caso, añadió, se trataría de un encuentro “sin tantos focos”, con el fin de que las víctimas puedan expresar con tranquilidad lo vivido, y apuntó que el Vaticano informa posteriormente cuando el Papa recibe a un grupo de afectados, sin anunciarlo previamente.
La capital tinerfeña se prepara con una pantalla gigante
Santa Cruz de Tenerife instalará una pantalla gigante con sistema de sonido en un espacio próximo a la explanada portuaria para que las personas que no puedan acceder al recinto principal puedan seguir en directo la misa. La ubicación definitiva se encuentra pendiente de confirmación, aunque el objetivo es facilitar el seguimiento de la celebración a los miles de asistentes que se espera acudan a la capital
. La medida forma parte del amplio dispositivo diseñado por el consistorio para la jornada, que incluirá también el reparto de 10.000 gorras, 10.000 pulseras y 10.000 abanicos, así como 50.000 botellas de agua para garantizar la hidratación del público.