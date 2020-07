Santa Cruz ahonda la grieta entre PP y Cs a nivel nacional

Tanto en el PSOE como en Ciudadanos parecen tenerlo claro: el transfuguismo “es una forma de corrupción” y hay que frenarlo, porque “muchas veces está ligado directamente con comisiones ilegales, prebendas o dádivas para premiar al tránsfuga”. Por eso, la propuesta de la formación naranja para reactivar el pacto estatal contra el transfuguismo ha tenido inmediata respuesta por parte de los socialistas, que no dudaron en citarse para hoy mismo.

Sin embargo, a esta mesa de tres patas le sigue faltando, como era previsible, la del Partido Popular, que, como es sabido, participa (efusivamente) en la moción de censura que puede devolver la Alcaldía santacrucera a Coalición Canaria en perjuicio de la hoy alcaldesa, Patricia Hernández (PSOE), y que logra el voto decisivo gracias a una edil tránsfuga, Evelyn Alonso, quien se presentó por la lista de Ciudadanos pero que ha sido expulsada de dicho partido precisamente por desobedecer las instrucciones del mismo.

El caso de la capital tinerfeña es aún más sangrante si se recuerda que uno de los mensajes fundamentales de Cs durante la campaña electoral fue la necesidad de facilitar la regeneración de la política canaria con el desalojo de Coalición de las principales instituciones isleñas, como es el caso del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Que ahora el Partido Popular no dude en ahondar su creciente grieta con Ciudadanos a nivel estatal por apoyar una censura como la de la capital tinerfeña, en la que su partido apenas obtiene beneficio político a corto plazo y que le perjudica claramente a medio y largo plazo, solo se comprende con la implicación del número dos estatal del PP, Teodoro García Egea, quien sigue confiando en Fernando Clavijo (Coalición Canaria) pese a que ya fracasaron juntos durante las negociaciones del año pasado con vistas a conformar un nuevo Gobierno regional.

Erre que erre, García Egea espera que se hagan realidad los deseos de Clavijo, empeñado en desestabilizar los equipos de gobierno en las instituciones isleñas para evitar tener que asumir responsabilidades en su partido tras el histórico fracaso que supuso para CC el año 2019.

Así las cosas, a nadie le extraña que los populares se hayan excusado en las elecciones vasca y gallega para retrasar el encuentro con el PSOE y Ciudadanos al próximo lunes, justo el día en que está señalado el pleno donde se debatirá la moción de censura en Santa Cruz de Tenerife. El PP quiere llegar a la reunión con la censura en Santa Cruz como un hecho consumado.

Lo que sí evidencia la rapidez en la respuesta del PSOE y su receptividad a reactivar el pacto estatal contra el transfuguismo es la excelente relación que mantienen socialistas y liberales después de más de dos meses de negociaciones y acuerdos entre el Gobierno de Sánchez y el partido de Arrimadas.

A pesar de que Ciudadanos y el PP son socios en los gobiernos de cuatro comunidades e incluso comparten coalición electoral en el País Vasco, esta vez no se han podido poner de acuerdo ni para reunirse antes de que se vote la moción de censura en la capital tinerfeña, una plaza donde los populares se resignan a convertirse en una mera muleta política para Coalición Canaria, que así además se libra de un rival ideológico directo a la hora de las citas electorales.

El PP le sube el sueldo al tránsfuga de Cs en Málaga para evitar la censura

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de la capital malagueña, Juan Cassá, abandonó esta formación tras la victoria de Inés Arrimadas en las primarias del partido y pasó al grupo de concejales no adscritos.

Después, y ante los rumores de que el PSOE podría estar intentando amarrar su apoyo a una moción de censura contra el alcalde, Francisco de la Torre, el Partido Popular de Málaga negoció con él nombrarle portavoz del Gobierno de la Diputación, lo que le garantiza un sueldo más elevado (90.000 euros brutos anuales) que el que tendría como concejal raso.

Ello ha frenado la posibilidad de una censura que, en cualquier modo, tendría muy complicado fructificar dado el rechazo de un partido local llamado Adelante Málaga, que se presentó el año pasado en confluencia con Podemos y que no está por la labor de desestabilizar la política en el Consistorio local de la capital malagueña.