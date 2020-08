EEUU prepara una fuerza militar para investigar el fenómeno OVNI

El Departamento de Defensa de EEUU está preparando, por orden del presidente del país, Donald Trump, una fuerza especial de investigación de Objetos Voladores No Identificados (ovnis) dada la amenaza que representan para sus bases aéreas, según han informado a la cadena estadounidense CNN dos fuentes próximas al desarrollo de este grupo, que podría ser anunciado en breve.

Las mismas fuentes subrayan que esta fuerza de investigación, que estará a las órdenes del secretario adjunto de Defensa, David Norquist, parte del hecho de que estos objetos son aviones no tripulados, y no entidades extraterrestres, como supone el imaginario popular.

Sin embargo, la idea ha cobrado fuerza a raíz de una reciente conversación entre Trump y el presentador de la cadena Fox News Lou Dobbs, conocido por instigar rumores infundados sobre estos objetos, así como otras teorías de la conspiración validadas por la Casa Blanca, como la existencia de un “Estado profundo”, un conglomerado de élites y políticos de la vieja hornada empeñados en obstaculizar la labor del presidente.

“Me voy a guiar por completo por lo que diga el gran Lou Dobbs”, hizo saber Trump a su anfitrión durante la conversación que ambos mantuvieron el pasado 4 de agosto. “Creo que en este país eres el gran experto en OVNIs, así que haré lo que me pidas, con total transparencia”, hizo saber el mandatario.

Por otro lado, varios miembros del Congreso y del Pentágono llevan tiempo expresando su preocupación sobre la existencia de estos objetos y la amenaza que representan para las bases aéreas norteamericanas. De hecho, el Comité de Inteligencia del Senado votó en junio para que el Pentágono y la comunidad de inteligencia proporcionaran un análisis público de los encuentros, tras la publicación oficial del Pentágono de tres videos que mostraban encuentros entre estos fenómenos con aviones estadounidenses.

“Tenemos cosas que sobrevuelan nuestras bases militares y los lugares donde realizamos ejercicios militares, y no sabemos qué son y no son nuestras, así que me parece una pregunta legítima”, explicó el presidente del comité, el senador republicano por Florida Marco Rubio, a la cadena WFOR-TV el pasado mes de julio.

“Sinceramente”, añadió, “preferiría que fueran extraterrestres en lugar de rusas o chinas, porque ello implicaría que han dado un salto tecnológico”.

Hay que recordar que el Pentágono ya había estudiado previamente grabaciones de encuentros aéreos con objetos desconocidos como parte de un programa clasificado lanzado a instancias del exsenador demócrata por Nevada Harry Reid de Nevada.

Dicho programa fue lanzado en 2007 y finalizó en 2012, según el Pentágono, tras llegar a la conclusión de que había otras prioridades, más elevadas, que necesitaban de la financiación que requería el proyecto.