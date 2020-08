El Pentágono anuncia nuevas revelaciones en la investigación OVNI

El 24 de junio de 1947, el piloto Kenneth Arnold volaba a bordo de un CallAir A-2 cerca de Mount Rainier en el estado de Washington, Estados Unidos, en busca de un avión militar perdido. Un informe de la Prensa Asociada lo citó diciendo que en esa expedición había visto nueve objetos brillantes “en forma de placas” volar a gran velocidad. Los ‘platillos voladores’ entrarían rápidamente en el léxico popular y darían el pistoletazo inicial al fenómeno OVNI, que desde ese momento captura el interés de millones de personas en todo el mundo.

A pesar de ser un tema tabú en muchos círculos científicos, de comunicación y gubernamentales, la investigación de varios eventos y objetos no identificados o inexplicables ha sido el eje de varios programas financiados por el gobierno de los Estados Unidos a lo largo de los años. Uno de ellos fue el Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales (AATIP) del Pentágono, un proyecto que se desarrolló entre 2007 y 2012 bajo total secreto, pero salió a la luz el 16 de diciembre de 2017, a raíz de un artículo publicado en The New York Times.

Del presupuesto anual de 600 mil millones de dólares que recibió el Departamento de Defensa, 22 millones estaban destinados a este programa que durante años se ejecutó en el Pentágono, en lo más profundo del edificio laberíntico (todos los que hemos estado dentro podemos atestiguarlo) y símbolo de la supremacía militar estadounidense. Allí es donde se investigaron informes de objetos voladores no identificados. Según el Departamento de Defensa, que nunca antes había admitido su existencia, este programa dejó de funcionar en 2012. Sin embargo, diferentes fuentes aseguran que, al menos hasta 2017, continuó funcionando, incluido Luis Elizondo exjefe del Programa AATIP. El 4 de octubre de 2017, Elizondo presentó su renuncia a través de una carta al Secretario de Defensa James Mattis, advirtiendo que “los desafíos burocráticos y la mentalidad intransigente” eran un obstáculo para tomar en serio las “amenazas aeroespaciales anómalas” entre las autoridades del Departamento. Elizondo no aprobaba el secreto excesivo y la oposición interna que enfrentaba a diario. También afirmó que no se prestó suficiente atención y no se gastó suficiente dinero en investigar posibles amenazas para la seguridad nacional y abordar posibles vulnerabilidades. En entrevistas a los medios de comunicación ha dicho en repetidas ocasiones que los “OVNI son reales, tienen una tecnología mucho más avanzada que la nuestra, y no hay nada que podamos hacer al respecto”.

NUEVAS REVELACIONES

En el mes de abril, el Pentágono confirmó la autenticidad de tres vídeos que mostraban fenómenos aéreos no identificados. En estos se aprecian varios objetos que se movían con rapidez, mientras eran grabados con cámaras infrarrojas. En dos de ellos, se pueden escuchar las voces de los pilotos reaccionando con asombro mientras los siguen.

El 24 de julio, el Pentágono anunció que va a desclasificar nuevos vídeos y documentos próximamente. “En 2006, en Washington hice la pregunta a los expertos del Pentágono reunidos acerca de cómo iban las investigacioes del Gobierno americano con respecto a los OVNI, el norteamericano me dijo, “señor esto no es Expediente X, usted está equivocado, no investigamos estos temas porque consideramos que no hay una amenaza para la población”. Ahora en un proceso que en realidad viene de 2017, paulatinamente se ha ido cambiando la política del Gobierno americano, concretamente, el Ministerio de Defensa con respecto a este tema con una mayor apertura. Eso fue cuando empezaron a aparecer los primeros vídeos, que fueron inflitrados en las redes, no por medio de canales oficiales, el famoso vídeo del tic tac (el OVNI con forma de caramelo). Eso no había sido reconocido por fuentes oficiales, pero entre 2019 y 2020, se han producido una serie de cambios, sobre todo, desde el punto de vista mediático, dijo el experto en Ufología, Anthony Choy. “Hace unos meses el Gobierno ya confirmó esos vídeos”.

Una de estas grabaciones, de 2004, es de un encuentro con un OVNI tomado a bordo de un caza del Servicio Naval del portaaviones nuclear USS Nimitz: en esa maniobra, según el piloto, habrían aparecido cerca de un c centenar de OVNI. En otro de los vídeos certificados por el Pentágono, de 2015, también se trata de un avistamiento grabado por un jet de la Naval en la costa de Florida del portaaviones nuclear USS Theodore Roosevelt.

¿por qué ahora?

La pregunta es por qué ahora ha cambiado el Pentágono de parecer y da a conocer esta información, confirma la autenticidad de los vídeos o incluso advierte de que hay más por venir. “Básicamente hay dos líneas: una, la de la buena fe y otra, la de la política real.

La de la buena fé es la que justifica que el Gobierno ha decido en honor a la verdad, liberar esta información con respecto a un tema muy importante que es la posibilidad de la presencia extraterrestre en nuestra sociedad contemporánea, y se trata no de un reconocimiento a la vida extraterrestre, sino de vehículos desconocidos que podrían potencialmente ser un peligro para la seguridad nacional. Eso ya supone un cambio de discurso total: de decir que es inofensivo, a que es un peligro potencial. La otra opción es que van poco a poco diseminando esta información, para ir mentalizando a la población de lo que podría ser el gran anuncio de que existen entidades superiores no humanas. La otra línea indica que todo esto está asociado a los nuevos proyectos del Pentágono de la denominada Fuerza Espacial, que lanzó hace poco Donald Trump. La idea es que Estados Unidos va a lanzar una campaña muy fuerte y muy activa para manejar el espacio, ser la potencia dominante del espacio (porque quien domine el espacio, domina el mundo), por el tema de los satélites y de toda la cuestión estratégica. Esto nació con Ronald Reagan a raíz de su programa de la Guerra de las galaxias, para estrategia, espionaje y más. Hay una guerra muy fuerte por el dominio del espacio desde China, Rusia, Estados Unidos, los países árabes e incluso, Brasil. En el espacio va a haber un club exlusivo importante desde el punto de vista geopolítico. La Fuerza Espacial de Trump, necesita mucho presupuesto, y para ello el apoyo de la opinión pública. Lo que se comenta entre babalinas es la posibilidad de que lo que hay detrás de todo esto es empezar una suerte de conciencia en la opinión pública norteamericana, de que se debe apoyar esta Fuerza Especial, entre otras cosas, por la posibilidad de una amenaza extraterrestre”, explicó el doctor Choy.

“Para crear este miedo muchas veces se utiliza el cine, en realidad la visión mundial que tenemos de los extraterrestres es la de Hollywood, invasores que vienen con sus rayos….y en este caso, liberar información es una estrategia para crear miedo e impulsar una agenda. Conviene para intereses y planes geopolíticos a futuro”, concluyó Choy.

Mientras tanto, en la maraña que represenetan hoy en día las redes sociales, constantemente se publican vídeos y fotografías, en su mayor parte, falsos. Otros simplemente son inexplicables. En 2004, la cadena Univision para la que trabajaba en Estados Unidos, me envió a Perú tras darse a conocer fenómenos extaños en un área cercana a Ecuador, una zona rural que no contaba ni con agua ni con electricidad, allí fue donde conocí al dotor Choy durante una investigación que produjo un enigmático vídeo. Estas imágenes se las presenetamos al Comandante Julio Chamorro, oficial retirado de las Fuerzas Aéreas peruanas y al mando del Departamento de Fenómenos Anómalos de las Fuerzas Aéreas de Perú. Estos fenómenos son extremadamente frecuentes en su país, por lo que nos relató su propia experiencia a plena luz del día cuando con mas de 1000 efectivos militares en formación al aire libre, en una base al sur del país, un objeto no identificado empezó a maniobrar sobre ellos, llegando incluso a enviarse un caza a su encuentro “ lo vimos todos, porque pasó sobre nosotros”, declaró el comandante Chamorro.

Avistamientos de OVNIS en canarias

En las Islas se han reportado numerosos casos de avistamientos, especialmente en la década de los 70, cuando programas tan conocidos en la época como Más allá, el doctor Fernando Jiménez del Oso, se hizo eco de los incidentes. Concretamente entre el 22 de noviembre de 1974 al 5 de marzo de 1979, se estudiaron cinco avistamientos en Tenerife, La Palma, La Gomera y Gran Canarias. Siendo el del 5 de marzo de 1979, el más espectacular de todos, con círculos de luces concéntricos en el que se logró captar decenas de fotografías, que hasta el presente los ufólogos califican como OVNIS. Según el doctor Anthony Choy, cuando se producen avistamientos, estos se suelen producir por lo general en zonas con un denominador común. “En zonas donde hay una concentración de energía o coincide el paso de bandas magnéticas importantes, es donde más se suelen reportar estos avistamientos, ya sean zonas volcánicas, placas tectónicas, o yacimientos”. Las investigaciones que se realizaron después de los diferentes avistamientos en Canarias, han demostrado, sin embargo, que las luces vislumbradas en las Islas son fruto de lanzamientos de misiles por un submarino de Estados Unidos, en un proyecto de la OTAN.

Caso Manises, el encuentro aéreo con OVNI rumbo a Tenerife de 1979

El incidente OVNI de Manises fue un avistamiento de origen desconocido ocurrido el 11 de noviembre de 1979, que provocó que un vuelo comercial tuviera que hacer un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Manises (Valencia). El suceso lo protagonizó un Super Caravelle de la compañía TAE . Este vuelo, el JK-297 con 109 pasajeros, procedía de Austria y había hecho escala en Palma de Mallorca antes de seguir rumbo a Santa Cruz de Tenerife. Sobre las 23.00 horas, el piloto Francisco Javier Lerdo de Tejada, el copiloto Ramón Zuazu y la tripulación, observaron una serie de luces que se dirigían hacia la aeronave. El rumbo de este presunto artefacto y la posibilidad de colisión provocó que el comandante elevara el avión, pero las luces se colocaron a apenas medio kilómetro del avión. Era la primera vez en España que un avión comercial se veía obligado a aterrizar de debido a un avistamiento OVNI.

Dr. Anthony Choy, experto en ufología (Lima, 1961)

El doctor Choy estudió la Derecho en la Universidad San Martín de Porres y en 1989 publicó su primer libro Pureza del Fuego, auspiciado por el CONCYTEC (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología). Tiene un Máster en Comunicación Social en la PUCP, Máster en Alta Gestión en Defensa y Desarrollo Aeroespacial en la ESFAP y un Diplomado en Investigación Científica y Cátedra Universitaria en la UIGV. En 2007 fue invitado a la Conferencia Internacional de Prensa en el Club Nacional de Prensa en Washington D.C. En 2008, participó en el 39° Simposio Internacional Anual UFO, organizado por la MUFON (Mutual UFO Network) en San José, California. Actualmente, tiene un programa en RPP en Perú.