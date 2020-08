Keynes y Hayek

Raymond Aron (1905-1983), filósofo, sociólogo y politólogo francés, es un conocido crítico del marxismo. Decía que “el comunismo es como una teología sustitutiva, dirigida para intelectuales, que relevó al cristianismo como religión laica”. Se sostiene sobre el mito de la revolución, la inevitabilidad de la historia, el valor de las izquierdas y el proletariado.

El verdadero progreso es contingente, parcial e imperfecto. Defendía la libertad y la razón, frente al totalitarismo y al comunismo. Las verdades en economía, sociología y política son siempre parciales, reflejo de las complejidades sociales. Compartía con Hannah Arendt (1906-1975) la lectura de los totalitarismos políticos. Allí donde hay monopolio de partido único, donde la ideología es la verdad oficial del estado, hay monopolio de las fuerzas públicas y de los medios de comunicación y se controlan las actividades económicas y profesionales. Lo reflejó en su Informe sobre la Banalidad del Mal, que puso de relieve la responsabilidad personal, frente a las responsabilidades colectivas en un juicio al nazismo, donde estas se defendían ajenas a la razón, a los valores y a la ley.

Nos situamos en la España de la UE y de la Covid-19, en las encrucijadas de los marxismos y los nacionalismos identitarios. El problema se complica en los tiempos difíciles, cuando debemos dar confianza a los ciudadanos y a los mercados. Valoramos las visiones económicas sustentadas en el diálogo KEYNES-HAYEK, socialdemocracia y conservadores, las dos fuerzas políticas principales de la UE. John Maynard Keynes (1883-1946), inglés. Está considerado como el fundador de la macroeconomía moderna. Tras la primera guerra mundial estuvo en el Tratado de Versalles y anticipó en su obra Las Consecuencias Económicas de la Paz, las derivas que llevarían hacia la segunda guerra, por las condiciones impuestas a Alemania.

Defendía las políticas activas de los gobiernos para estimular la demanda en tiempos de desempleo. Teórico de la demanda agregada, como en la política del New Deal de Roosvelt. Respuesta a la Gran Depresión de EE.UU., que se desarrolló entre 1933-38, para ayudar a los más pobres, reformar los mercados financieros y dinamizar la economía, luego del Crack de 1929. Mantuvo Keynes su influencia hasta después de la segunda guerra mundial, en los acuerdos de Breton -Woods y la fundación de la ONU. Como inspirador del Plan Marshall, European Recovery Program (1948-52), para la reconstrucción de Europa y el Japón y con ello de las naciones de economía liberal, impulsando las inversiones públicas, ya en la “Guerra Fría”.

Friedrich Hayek (Viena 1899. Friburgo 1992), filósofo, jurista y economista. Padre de la Escuela Austriaca, como discípulo de Von Mises. Defensor del liberalismo y crítico de la economía planificada y del socialismo. En 1936 se enfrentó a Keynes con su obra Tratado sobre el Dinero. Contribuyó a la teoría sobre los ciclos económicos. Donde señalaba que el socialismo no es posible por la inexistencia de precios de mercado. Los altos impuestos y un gran estado de bienestar son contrarios a un desarrollo económico dinámico.

La economía planificada va contra la libertad individual. Critica abiertamente el intervencionismo estatal y, con ello, al Keynesianismo. Decía que las políticas de reactivación, basadas en el presupuesto público, conducen al estancamiento económico y al desempleo. En la Covid-19 el conflicto KEYNES-HAYEK, está servido. Estado contra iniciativa privada. Es la Guerra Fría del Virus. En la actual era del conocimiento la innovación es el motor del sistema libre, no la acumulación del capital, que es su resultado. Precisamos actuar con instituciones eficientes. Otra vez Europa al rescate de sus economías liberales, donde volvemos a encontrarnos con los enemigos de las sociedades abiertas.