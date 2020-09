Amenazan de muerte a una exconcursante de ‘GH VIP’ por no subir fotos más íntimas a OnlyFans

En los últimos meses, OnlyFans se ha convertido en una de las aplicaciones más usadas por muchos famosos e ‘influencers’ para compartir contenido exclusivo para suscriptores que pagan por ellos. Sin embargo, como todas las redes sociales, tiene un lado oscuro.

Es lo que ha denunciado la exconcursante de ‘Gran Hermano VIP 7’ y expareja de Omar Montes, Nuria Martínez, asegurando que ha llegado a recibir amenazas de muerte por no subir fotos íntimas con contenido más explícito.

“Si no subía algo más explícito me amenazaban con que me iban a matar”, ha explicado en el programa Socialité este sábado. “Me han enviado mensajes privados de Instagram diciéndome que tendré el coche quemado al día siguiente, me he encontrado notas en el coche…”, añade Nuria.

Martínez ha dicho que ha llegado a ganar más de 4.000 euros al mes usando la red social, en la que se encuentran otras famosas nacionales como Lola Ortiz, Amor Romeira, Daniela Blume e internacionales como Cardi B o Bella Thorne, que llegó a ganar 1 millón de dólares en apenas 24 horas.

OnlyFans es una de las redes en auge en estos momentos, con contenido exclusivo y que no se rige por las mismas normas de censura de vídeos o fotos subidas de tono de otras redes sociales. Pero aunque la mayor parte de la base de usuarios comparten contenido erótico, también hay una gran cantidad de ‘influencers’ y creadores de contenido que ofrecen clases de guitarra, recetas de cocina o rutinas personalizadas de ejercicio.