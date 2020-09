El gofio, un alimento básico

Casa Tomás, en Tegueste, es famoso por sus papas, costillas y piña, pero también por el escaldón de gofio que acompaña el plato que, aunque no tiene ningún secreto, más allá de que utilizan el trigo como cereal y un toque de hierbahuerto, causa sensación. Tomás Galván, que con su mujer Verísima, fundaron este negocio hace 43 años y cuya fama y éxito ha traspasado fronteras, señala que a los comensales se les va la vista cuando colocas el escaldón en la mesa. “Hay gente de fuera que pregunta si no puede repetir el plato. Yo les digo que no, que es mejor que les caiga bien en el estómago y que vuelvan otro día hasta que Dios quiera”, afirma Tomás.

Tomás Galván señala que aunque otros restaurantes o en las casas el ingrediente principal del escaldón es el millo, “nosotros preferimos centrarnos en el trigo, de entrada, y vemos que la gente está contenta con su sabor y matices”. “Y el público lo toma con vino porque sino el gofio se traba y eso no es conveniente”.

El proveedor, digamos oficial, de Casa Tomás, es el molino de gofio La Molineta, ubicado en el céntrico barrio lagunero de San Honorato, que abrió sus puertas en el año 1866 y que hasta ahora sigue con la misma actividad, nos cuentan José Luis y José Manuel García (hijo y padre). Atrás han quedado las velas del molino de viento, y hoy es una empresa que ha ido evolucionando y modernizándose aunque todavía mantiene el mostrador de venta al público que es un punto fuerte de venta de gofio recién elaborado y despachado. La constante llegada de clientes así lo confirma.

José Luis, que representa la cuarta generación, afirma que hoy venden gofio elaborado con 13 tipos de cereales y mezclas entre ellos. “Hay de todo tipo, desde aptos para deportistas, infantil, para diabéticos o el tradicional”, dice.

Señala que el molino, hace 40 o 50 años, se abastecía en un 90% del cereal que se cultivaba en la islas mientras que ahora prácticamente el 99% lo traen de fuera. Víctor, hijo de los fundadores de Casa Tomás, también lamenta tener que comprar las piñas fuera para poder guisarlas con las costillas y las papas.

Actualmente La Molineta exporta a países como Estados Unidos, más exactamente a Florida y Texas donde hay mucho descendiente canario; Alemania; en Japón tiene ya registrada la marca tras muchos esfuerzos y han creado una marca para vender a través de Amazon.

El gofio es un alimento básico y esencial en la gastronomía canaria por su versatilidad ya que se toma mezclado con leche, en potajes, con higos pasados o chicharrones, etc. La receta que propone Casa Tomás es el escaldón de gofio. Para su elaboración se emplea el caldo de guisar las costillas de cerdo con las papas. Al caldo se le ponen trocitos pequeños de costillas y unas hojitas de hierba huerto, se pone al fuego hasta hervir y en ese momento se le va añadiendo el gofio poco a poco y con movimientos envolventes se va mezclando hasta conseguir una masa, que puede variar al gusto más o menos seca según la cantidad de caldo que se le añada.

Alto poder nutricional

El gofio es un alimento 100% natural e integral, con alto poder energético y nutricional, resultado de un proceso que combina el tostado, sin perder sus propiedades organolépticas, de cereales con su posterior reducción a polvo mediante la molienda artesanal en piedras molineras.