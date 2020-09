La suegra de Kobe Bryant carga contra su hija Vanessa por echarla de casa y dejarla sin coche

Sofía Urbieta, la suegra de Kobe Bryant, acusó a su hija, Vanessa Bryant, de haberla echado de casa y dejarla sin coche en una entrevista para el programa de Univisión, ‘El gordo y la flaca’.

“Estábamos Natalia -la hija mayor de Bryant-, Vanessa y yo. Natalia dijo que no podía seguir viviendo en la casa familiar porque cada vez que bajaba al salón veía a su padre y a su hermana pequeña. Entonces mi hija preguntó que qué casa vendíamos. Poco después me dijo que tenía que salir de mi casa. Y también me dijo que quería su coche. Qué puedo hacer, no tengo a dónde ir. Me dijo: ‘Tú te las arreglas como tú puedas”, aseguró Urbieta. Cabe recordar que el exjugador de los Lakers y su hija Gianna fallecieron el pasado 26 de enero en un trágico accidente de helicóptero.

Vanessa Bryant tardó poco en emitir un comunicado en el que sostiene que “mi esposo y mi hija fallecieron inesperadamente y, sin embargo, mi madre tuvo la osadía de hacer una entrevista para hablar negativamente de mí. Kobe y yo la hemos apoyado económicamente durante los últimos 20 años y sigo haciéndolo y contrariamente a informes anteriores, ella no nos ha apoyado emocionalmente después de que mi esposo y mi hija fallecieran”.