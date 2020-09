Pegonza: un autodidacta en busca de la belleza

El Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias (IEHC), ubicado en la calle Quintana del Puerto de la Cruz, ofrece hasta el 25 de septiembre la posibilidad de disfrutar con una serie de 40 acuarelas del artista portuense Pedro González, Pegonza. Estamos ante “un autodidacta de la acuarela que se ha convertido en un artista consumado, aunque sus guías han sido la profesora Clorinda Padrón y el acuarelista francés Bernard Romain”, explica Salvador García Llanos, presidente de la Asociación de la Prensa de Tenerife (APT), quien el pasado 4 de septiembre se encargó de presentar la exposición en un acto que contó con la presencia, entre otras personalidades, del alcalde de la ciudad turística, Marco González, y de Lalo Martín, presidente de la Fundación Canaria José Luis Montesinos, entidad sin ánimo de lucro que recibirá el 50% de la cuantía que se obtenga por la venta de las obras.

“Siempre me ha gustado la acuarela -explica Pegonza-, pero durante esta etapa del confinamiento por el coronavirus me he volcado mucho más en ella”. “Me limito a pintar lo que me gusta: todo aquello que es bello se convierte en el tema de mis pinturas. Y pese a que en mis obras predominan los paisajes, trabajo más en mi casa que del natural, aunque a veces sí que lo hago acompañado de mi amigo Lambert, un magnífico pintor holandés”.

La madurez de este artista portuense se revela en la muestra, tal y como resalta Salvador García, en un conjunto de paisajes urbanos, cosmopolitas, de ciudades como San Francisco, Nueva York o París, que a su vez se alternan con las miradas que realiza Pedro González a la naturaleza de islas como Tenerife o Fuerteventura.