¿Qué le ocurrió a la tinerfeña Karelys en el plató de ‘Viva la vida’?

El Español / Jesús Carmona

Cuando hace unas semanas saltaba la bomba de entre las bombas -así lo entendí-, que Karelys Rodríguez (28 años) fichaba como colaboradora por Viva la vida, pensé que se trataba de una broma. Me dije que aquello no podía ser, que seguro que había habido un error del periodista que escribió esa noticia. ¡Cómo ella, abogada de renombre en Londres, iba a dejar su profesión para venirse a España como colaboradora de un programa de corazón! ¡Ella, que cuando saltó su escándalo con Cayetano Rivera (43) corrió apresurada a mandar un comunicado en el que amenazaba con acciones legales contra aquel que osara hablar de su persona!

No podía ser. Me mandaron un mensaje: “Es lo que estás leyendo, asúmelo”. Tenemos Karelys para rato. Va a dar que hablar, me dicen entonces. Hay que reconocerle a los compañeros de Viva la vida que aquello fue un pelotazo, un bombazo, ¡el fichaje más potente! ¿Quién mejor que ella para agitar un avispero de abolengo! Dejémonos el camión de mujeres -dicho así por él mismo- de Antonio David Flores (44) y esos (presuntos) líos de faldas de baja estofa. Aquí hace falta jarana de la buena. Gourmet. Y me decían en aquellos mensajes tan lindos como prometedores: “Viene dispuesta a todo”. No se callará nada, que tiemble Ev…, quien tenga que temblar.

Una vez en plató, Karelys parecía desubicada. Hablaba de forma genérica, extraña, abstracta. Creo que hasta se olvidó del nombre de Cayetano. ¿Quién es ese? ¿Qué hago yo aquí? No, aquel día no fue con la verdad revelada la señora Karelys. No terminaba de despegar, algo no fluía. Y Emma se dio cuenta. Decepción absoluta, engaño absoluto al programa y a la audiencia. Esperen, que hay más. Al día siguiente, la sientan para hablar de corazón y los ojos más avispados se percataron de que se hundía más y más en el sillón: quería desaparecer de repente y sin hacer ruido. Karelys no está cómoda en Viva la vida, Karelys se siente desaprovechada. ¡Con todo lo que ella vale!

Karelys Rodríguez pisa por primera vez un plató de televisión con un objetivo claro: contar la verdad sobre su relación con Cayetano Rivera 💥 #VivaLaVida329 https://t.co/9smPeiEauh — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) September 6, 2020

