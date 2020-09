Tras un año de la muerte de Camilo Sesto, ¿qué ha pasado con su herencia millonaria?

Aunque parezca mentira, hoy, 8 de septiembre, se cumple un año de la muerte de Camilo Sesto. 365 días sin el legendario cantante, que falleció a causa de un fallo renal a los 72 años. El artista se marchó dejándonos algunas de las canciones de nuestra vida, un ingente patrimonio, un único heredero cuyo comportamiento está siendo de lo más errático, una ex pareja que cree que los abogados han estafado a Camilín con la herencia y… ¿un hijo secreto?

Parece el guión de una telenovela venezolana, pero en ocasiones la realidad supera a la ficción. Tras el fallecimiento de Camilo se habló de un “enfrentamiento” entre su representante Eduardo Guervós, su administrador Cristóbal Hueto y su hijo Camilo Blanes – manejado en todo momento por su madre, Lourdes Ornelas – a causa del reparto de la herencia. Pero el cantante de “Perdóname” lo había dejado todo muy bien atado. Imaginando que esto podría suceder, y a pesar de las especulaciones, nombró como heredero universal a Camilín, su único hijo.

La relación entre el joven y su padre no era demasiado fluida en los últimos años. Los malos hábitos de Camilo Jr habían motivado un alejamiento no sólo físico, puesto que el joven residía en México, sino también emocional. El de Alcoy y su hijo llevaban muchos meses sin verse cuando Sesto falleció. Pero, a fin de cuentas, era su único descendiente y el artista no dudó en nombrarle su único heredero.

Después de una extensa carrera musical en la que llegó a convertirse en una auténtica leyenda – al vender más de 70 millones de discos y alcazar un éxito sin parangón en medio mundo – el recordado “Jesucristo Superstar” dejó a su muerte un patrimonio ingente. La mansión de Torrelodones en la que residía, varios terrenos adyacentes, un chalet en Las Rozas, un piso en Marbella, una cuenta corriente con bastantes ceros y, sobre todo, 400 temas musicales registrados que generan, en concepto de derechos de autor, alrededor de 500.000 euros anualmente.

Además, Camilo dejó en su testamento un deseo muy claro. Su legado y objetos personales – entre los que hay cerca de 800 piezas entre las que destacan su piano y sus discos de oro y platino – serían para que su ciudad natal de Alcoy pudiese abrir un museo dedicado a su persona.

Camilín, afectado tras la muerte de su padre, abandonaba entonces México y se instalaba en la que fuese la residencia de su padre en Torrelodones. Una mansión que, a día de hoy, luce un aspecto descuidado. Y es que el hijo del cantante ha vuelto a ser noticia recientemente por un comportamiento de lo más extraño que habría desatado todos los rumores acerca de unas adicciones que él mismo se negaría a admitir.

Después de un vídeo en el que aparecía cuanto menos muy desorientado, y de testimonios que aseguran haberle visto en malas condiciones por el centro de Madrid a altas horas de la madrugada, era su madre, Lourdes Ornelas, la que saltaba a los medios de comunicación para asegurar que su hijo necesitaba ayuda y que se había planteado incapacitarlo.

Además, la mexicana sostenía que Lydia Lozano y los abogados que habían llevado el tema de la herencia de Camilo, habían engañado a su hijo y se habían quedado con 400.000 euros. Camilín, sin perder la calma, reaparecía públicamente, con buen aspecto, para asegurar que se encontraba bien, pero ha evitado en todo momento hablar de sus letrados y la supuesta estafa que denuncia su madre. Y de nuevo, el silencio, puesto que el joven cantante, que ha sacado nuevo disco en México, está desaparecido otra vez.

En cuanto al museo sobre el cantante en Alcoy, tendrá que esperar, puesto que la crisis del Covid ha paralizado el proyecto. Si todo sale bien, será en 2021 cuando el público pueda visitar el legado de Camilo Sesto en su localidad natal.

Y, para rizar el rizo, el diario “El Español” ha publicado que el artista podría tener un supuesto hijo secreto. Se trataría de joven taxista de 35 años, que estaría estudiando la posibilidad de presentar una demanda de paternidad para ser reconocido como hijo de Camilo Sesto y conseguir, así, la parte legítima de la herencia.

Como os decíamos, un auténtico culebrón que, si el legendario cantante viese, creemos que no le gustaría protagonizar.